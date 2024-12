Loại gia vị nhà nào cũng có, là "thần dược" tốt cho tim mạch lại ngừa cả ung thư

Tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ

Hạt tiêu, đặc biệt là hạt tiêu đen, giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và nhiều bệnh mãn tính. Piperine trong hạt tiêu có khả năng trung hòa các gốc tự do, giảm stress oxy hóa, từ đó tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch, tiểu đường,..

Giảm đau, chống viêm

Piperine trong hạt tiêu có tác dụng giảm đau và chống viêm tự nhiên, tương tự như thuốc giảm đau nhóm NSAID (như ibuprofen, aspirin), nhưng ít gây tác dụng phụ hơn. Cơ chế chống viêm của piperine liên quan đến việc ức chế các cytokine gây viêm như TNF-alpha, IL-6.

Sử dụng hạt tiêu có thể hỗ trợ giảm đau, sưng viêm ở các khớp, cải thiện khả năng vận động; giảm triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu, giảm đau nhức do sâu răng, viêm lợi; giảm đau nhức cơ bắp sau khi vận động mạnh.

Hạt tiêu vừa giúp tăng hương vị cho món ăn vừa tốt cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Cải thiện sức khỏe hô hấp

Hạt tiêu, đặc biệt là hạt tiêu đen, đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ lâu đời để hỗ trợ sức khỏe hô hấp. Hạt tiêu có chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, giúp chống lại nhiễm trùng đường hô hấp. Điều này có thể giúp làm giảm triệu chứng của các bệnh như cảm lạnh, ho và viêm phế quản.

Các hợp chất trong hạt tiêu cũng có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm trong đường hô hấp. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người bị hen suyễn hoặc các bệnh hô hấp mãn tính khác. Hạt tiêu có thể giúp long đờm và chất nhầy trong đường hô hấp, giúp bạn dễ thở hơn. Hạt tiêu có thể giúp cải thiện lưu thông máu, bao gồm cả lưu thông máu đến phổi. Điều này có thể giúp tăng cường chức năng phổi và cung cấp oxy cho cơ thể hiệu quả hơn.

Phòng ngừa ung thư

Nghiên cứu cho thấy piperine trong hạt tiêu có khả năng ức chế sự tăng trưởng và phát triển của một số loại tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt, ruột kết và phổi. Piperine cũng được chứng minh là có thể làm tăng hiệu quả của một số loại thuốc điều trị ung thư, giúp tăng cường khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Việc bổ sung hạt tiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể góp phần vào việc phòng ngừa ung thư, bên cạnh một lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng cân đối.

Hạt tiêu có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Ảnh: Istock

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Piperine trong hạt tiêu đen có thể giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol HDL (tốt). Điều này góp phần ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Hạt tiêu chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là một trong những nguyên nhân gây tổn thương mạch máu và góp phần vào sự phát triển của bệnh tim. Một số nghiên cứu cho thấy piperine trong hạt tiêu có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là ở những người bị huyết áp cao, một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim mạch.

Tăng cường chức năng não bộ

Piperine trong hạt tiêu giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, đồng thời tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng cho não bộ. Piperine có thể giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập bằng cách tăng cường hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Hạt tiêu có thể giúp cải thiện lưu thông máu đến não, đảm bảo cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho hoạt động của não. Các đặc tính chống viêm của piperine có thể giúp bảo vệ não khỏi các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Hạt tiêu đen cũng có thể giúp giảm stress, lo âu và trầm cảm, những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng não bộ.