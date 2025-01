Loại dầu cực tốt “đánh bay” nỗi lo đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Việc phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch hay các yếu tố liên quan là một cuộc chiến lâu dài, người bệnh cần có những điều chỉnh toàn diện từ chế độ ăn uống, tập luyện đến các chi tiết trong lối sống để ngăn chặn hiệu quả tình trạng mạch máu bị tắc nghẽn trở lại và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Nên ăn dầu gì để phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim?

Có 3 loại dầu ăn tốt cho sức khỏe mà bạn nên thêm vào chế độ ăn để phòng ngừa nhiều nguy cơ bệnh tật, bao gồm cả nguy cơ bệnh tim có thể dẫn tới các biến cố như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Các loại dầu ăn lành mạnh này giàu chất béo không bão hòa cùng vitamin A, vitamin D, vitamin E và các hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ giúp giảm các yếu tố gây bệnh tim mạch bao gồm: Mức cholesterol toàn phần, mức cholesterol LDL, mức triglyceride, huyết áp, stress oxy hóa,...

Dầu ô liu

Dầu ô liu, đặc biệt là dầu ô liu nguyên chất được biết đến là một thành phần chính của chế độ ăn Địa Trung Hải tốt cho trái tim và từ lâu đã được coi là một trong những chất béo lành mạnh nhất để sử dụng trong nấu ăn. Ảnh minh họa.

Dầu ô liu được lấy từ quả của cây ô liu. Theo USDA, 1 thìa canh (13,5 gam) dầu ô liu chứa 119 kcal và 13,5 gam chất béo. Dầu ô liu không chứa bất kỳ carbohydrate (đường), protein hoặc chất xơ nào. Dầu ô liu cũng là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời. Dầu cũng chứa các hợp chất có lợi gọi là các chất chống oxy hóa như phytosterol, polyphenol, tocopherol, axit terpenic và squalene.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Học viện Tim mạch Hoa Kỳ đã phân tích chế độ ăn uống của khoảng 90.000 nam và nữ trong khoảng thời gian 28 năm. Với điều kiện là không ai trong số họ mắc bệnh tim, bệnh tuần hoàn máu hoặc ung thư ngay từ đầu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều dầu ô liu nhất (hơn nửa thìa canh mỗi ngày) ít có khả năng tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm bệnh tim hoặc đột quỵ, ung thư, bệnh phổi và bệnh thoái hóa thần kinh (như bệnh Alzheimer hoặc chứng mất trí do mạch máu) so với nhóm tiêu thụ ít hơn hoặc không thêm dầu ô liu vào chế độ ăn.

Theo Healthline, một nghiên cứu khác năm 2018 trên NCBI cũng phát hiện ra rằng, cứ thêm mỗi 10 gam dầu ô liu hàng ngày vào chế độ ăn sẽ giúp giảm viêm và tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt) đồng thời giảm lipid máu và hạ huyết áp - một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất góp phần gây ra các biến cố tim mạch.

Dầu hạt cải

Dầu hạt cải chứa ít chất béo bão hòa, giúp giảm cholesterol xấu, tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa.

Dầu hạt cải, được chiết xuất từ hạt của cây cải dầu, một loại cây trồng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Omega-3 trong dầu hạt cải có tác dụng giảm triglyceride, giảm huyết áp, ngăn ngừa hình thành cục máu đông, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Trong khi đó, vitamin E trong loại dầu này là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Dầu hạt cải chứa ít chất béo bão hòa, giúp giảm cholesterol xấu, tốt cho sức khỏe tim mạch. Dầu hạt cải có hương vị nhẹ, dễ chịu, phù hợp với khẩu vị của nhiều người, dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn.

Dầu hạt lanh nên ăn vào mùa đông

Lựa chọn đúng loại dầu ăn là một bước quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong mùa lạnh. Ảnh minh họa.

Dầu hạt lanh được chiết xuất từ hạt của cây lanh, một loại cây trồng có nguồn gốc từ Trung Đông. Dầu hạt lanh có hương vị đặc trưng, hơi nutty, thường được sử dụng trong các món salad, sinh tố, hoặc dùng trực tiếp như một loại thực phẩm bổ sung.

Dầu hạt lanh chứa hàm lượng cao axit alpha-linolenic (ALA) - một loại axit béo Omega-3 có tác dụng giảm cholesterol, giảm huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Lignan trong dầu hạt lanh là một loại chất xơ có tác dụng chống oxy hóa, giúp giảm viêm nhiễm, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, dầu hạt lanh giúp cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, giúp mạch máu giãn nở tốt hơn, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Lựa chọn đúng loại dầu ăn là một bước quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong mùa lạnh. Bằng cách bổ sung dầu ô liu, dầu hạt cải và dầu hạt lanh vào chế độ ăn uống, bạn có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim hiệu quả.

Ngoài việc bổ sung 3 loại dầu ăn kể trên, để phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim hiệu quả, bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, giàu rau xanh, trái cây, hạn chế chất béo bão hòa, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ.