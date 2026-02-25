Loại cỏ dại nhưng được coi là “nữ hoàng thảo dược”, pha nước uống có loạt công dụng khiến nhiều người bất ngờ

Vị thanh mát, có thể dùng tươi làm món ăn, phơi khô làm dược liệu. Trong Đông y, bồ công anh được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, lợi tiểu, hỗ trợ bảo vệ gan.

Y học hiện đại cũng tìm thấy trong toàn cây bồ công anh nhiều hoạt chất như sterol thực vật, choline, inulin, pectin… Một số nghiên cứu ghi nhận chiết xuất bồ công anh có khả năng ức chế nhất định với vi khuẩn như tụ cầu vàng, liên cầu tan huyết, phế cầu, trực khuẩn lỵ… Vì thế, nó còn được ví như một “kháng sinh tự nhiên”. Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn cần cân nhắc theo thể trạng và tham vấn chuyên môn.

Dưới đây là những công dụng thường được nhắc tới khi uống nước bồ công anh.

Thứ nhất, hỗ trợ da mụn và viêm da. Một số tài liệu cho rằng uống nước bồ công anh đều đặn có thể giúp cải thiện tình trạng viêm da, chàm hoặc da dễ nổi mụn do nóng trong. Thành phần flavonoid, acid phenolic và sterol thực vật trong bồ công anh được cho là có khả năng chống oxy hóa, góp phần hạn chế hình thành sắc tố, hỗ trợ làm sáng da. Dân gian còn dùng bồ công anh xay nhuyễn kết hợp bạch chỉ, hoa hồng khô, đinh hương, bột ngọc trai, mật ong để làm mặt nạ dưỡng da.

Thứ hai, hỗ trợ cải thiện loét miệng tái phát. Loét miệng nhiều lần có thể liên quan đến vi khuẩn liên cầu tan huyết tồn tại trong cơ thể. Bồ công anh được cho là có khả năng ức chế nhóm vi khuẩn này. Một số người nhai bồ công anh khô trong vài phút rồi nuốt một phần, giữ lại một phần trong miệng như cách dùng kết hợp trong và ngoài, với mục đích giúp vết loét nhanh lành hơn và giảm đau rát.

Thứ ba, hỗ trợ tiêu viêm, giảm sưng. Khi cơ thể xuất hiện tình trạng viêm, sốt cao kéo dài hoặc mụn nhọt sưng đau, nước bồ công anh thường được dùng như một bài thuốc thanh nhiệt. Phụ nữ sau sinh đôi khi cũng sử dụng để hỗ trợ thông sữa theo kinh nghiệm dân gian.

Thứ tư, tốt cho dạ dày và hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn Helicobacter pylori. Trong Đông y, bồ công anh được xem là vị thuốc hỗ trợ giảm đau vùng thượng vị do nhiệt, đầy trướng, ợ chua. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy bồ công anh có thể ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân liên quan đến viêm dạ dày và hôi miệng. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp thay thế điều trị y khoa.

Thứ năm, lợi tiểu và hỗ trợ chức năng gan. Bồ công anh được cho là giúp tăng bài tiết nước tiểu nhưng không làm thất thoát nhiều kali như một số thuốc lợi tiểu. Chiết xuất lá bồ công anh cũng được nhắc đến trong việc hỗ trợ giảm phù nề tiền kinh nguyệt ở phụ nữ.

Không chỉ để pha nước uống, bồ công anh non còn có thể chế biến thành món ăn.

Ví dụ, bồ công anh trộn trứng. Rau được rửa sạch, chần qua nước sôi, trộn cùng trứng chiên thái sợi, thêm xì dầu, giấm, dầu mè, mè trắng và chút đường. Món này có vị thanh, được cho là giúp kích thích tiêu hóa, phù hợp với người chán ăn, dễ nóng trong.

Hoặc bồ công anh xào thịt ba chỉ. Rau cắt khúc, xào nhanh với thịt ba chỉ, gừng, tỏi, nêm gia vị vừa ăn. Theo quan niệm dân gian, món này giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ táo bón và da khô.

Nếu thích uống trà, có thể pha bồ công anh với lát chanh và chút đường phèn, giúp thanh nhiệt, giảm cảm giác nóng trong, khát nước. Hoặc kết hợp bồ công anh với hoa hồng và vỏ quýt khô để tạo thành trà hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa khí huyết.

Dù được mệnh danh là “nữ hoàng thảo dược”, bồ công anh không phải dùng càng nhiều càng tốt. Người có cơ địa hàn, huyết áp thấp, đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc thuốc điều trị đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Thảo dược có thể hỗ trợ sức khỏe, nhưng không thay thế chẩn đoán và điều trị y khoa khi có bệnh lý rõ ràng.

Nguồn và ảnh: QQ