Loại cây nên trồng ngay bây giờ: Đẹp thanh lịch, ấn tượng "suốt đời"

Tháng Ba thật tuyệt vời vì đây là thời điểm bắt đầu mùa xuân, và sự sinh trưởng trong khu vườn diễn ra nhanh chóng. Nhiều loại ra bung nụ, và các loài cây lâu năm đang vươn lên với sắc xanh tươi sáng.



Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu trồng trọt, khi nhiệt độ đất tăng lên, thời gian chiếu sáng dài hơn và nguy cơ sương giá giảm đi. Việc trồng và gieo hạt vào lúc này giúp cây cối, hoa và cây trồng có lợi thế khởi đầu cho mùa sinh trưởng.

Theo chuyên gia làm vườn nổi tiếng người Anh Monty Don, mặc dù tháng Ba thường còn quá sớm để trồng các cây non yếu ra ngoài, nhưng "đây là thời điểm rất tốt để trồng các loại cây bụi thân gỗ".

Monty Don khuyến nghị trồng cây bụi thân gỗ để rễ có thể bắt đầu phát triển trước khi nhu cầu nuôi dưỡng tán lá mới trở nên quá lớn, và điều này đặc biệt đúng với các cây trồng dạng rễ trần. Một số loại cây bụi thân gỗ nổi tiếng là hoa hồng, hoa tử đinh hương, hoa đỗ quyên…

Hoa đỗ quyên

Bạn luôn có thể tin tưởng vào một cây bụi thân gỗ tuyệt vời để có hoa nở vào đầu mùa xuân. Những cây bụi nở hoa vào mùa xuân thường có vẻ đẹp thanh lịch tự nhiên và rất đáng tin cậy. Trong khi nhiều người bị thu hút bởi các loài cây lâu năm nở hoa vào mùa xuân, thì việc trồng một cây bụi gần như mang lại cho bạn một loại cây cảnh "gắn bó trọn đời" trong khu vườn.

Cây bụi cũng vô cùng linh hoạt, có thể tạo thành hàng rào che chắn tuyệt vời, hàng rào hoa đẹp mắt hoặc trở thành điểm nhấn ấn tượng trong khu vườn.

Hoa hồng có thể làm hàng rào rất đẹp mắt.

Chỉ cần trồng một cây bụi vào mùa xuân này cũng có thể mang lại cho khu vườn của bạn vẻ trưởng thành ngay lập tức, cùng với hoa và tán lá đẹp; và phần lớn các loại cây bụi hầu như không gặp nhiều vấn đề.

Cách trồng cây bụi thân gỗ

Tuy nhiên, vì cây bụi thân gỗ là những loại cây có thể "tồn tại trong vườn nhiều năm sau", Monty nhấn mạnh rằng bạn nên dành thời gian để trồng chúng cẩn thận.

Ông hướng dẫn: "Hãy đảm bảo loại bỏ sạch mọi loại cỏ dại lâu năm và đào một hố rộng nhưng nông, sâu khoảng khoảng 23 cm. Làm tơi lớp đất bên dưới, nhưng không thêm phân trộn hay chất cải tạo đất."

Monty cho biết ông thích rắc nấm rễ cộng sinh (mycorrhizae) lên rễ để giúp cây bén rễ tốt hơn, và "trồng cây hơi nhô lên so với mặt đất, nhưng nén chặt rễ để tạo thành một dạng hình nón nhẹ".

Sau khi trồng, người làm vườn cần tưới nước thật đẫm trước khi phủ một lớp mùn dày bằng phân trộn chất lượng tốt.

Tóm lại, tháng Ba chính là "thời điểm vàng" để bạn bắt đầu hành trình làm mới khu vườn bằng những cây bụi thân gỗ thanh lịch và bền bỉ. Chỉ với một chút chăm sóc ban đầu đúng cách, bạn sẽ sở hữu những khóm cây không chỉ nở hoa rực rỡ mỗi mùa xuân mà còn gắn bó lâu dài, tạo nên vẻ đẹp ổn định và đầy sức sống cho không gian sống.

Đừng ngần ngại bắt tay vào trồng ngay hôm nay, bởi mỗi gốc cây bạn gieo xuống chính là một khoản đầu tư cho vẻ đẹp "suốt đời" của khu vườn.