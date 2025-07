Loại cá Việt giá chỉ bằng 1/5 cá hồi nhưng giàu protein hơn, lọt top thực phẩm tốt cho sức khỏe!

Khi nhắc đến những loại thực phẩm giàu protein, cá hồi gần như luôn nằm trong top đầu nhờ danh tiếng là siêu thực phẩm tốt cho tim mạch, não bộ và da dẻ. Nhưng không phải chỉ có cá hồi mới xịn xò, cá chép cũng một ứng cử viên tiềm năng cho bữa cơm hàng ngày với giá trị dinh dưỡng chẳng hề thua kém mà giá lại "hạt dẻ", rẻ chỉ bằng 1/5 lần cá hồi.

Protein cao hơn cá hồi lại dễ hấp thụ hơn

Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g cá chép có chứa đến 22,9g protein. Hàm lượng dinh dưỡng của cá chép còn ngang ngửa hay thậm chí vượt mặt cá một số loại cá biển đắt đỏ như cá hồi (22g) hay cá ngừ (21 - 23g).

Đáng chú ý, theo nghiên cứu đăng trên Journal of Food Composition and Analysis, protein trong cá chép có tỷ lệ axit amin thiết yếu cân đối, dễ hấp thu hơn so với thịt đỏ hay một số loại cá biển. Nên loại cá này rất bổ dưỡng đối với trẻ em, người lớn tuổi hoặc người bệnh đang trong giai đoạn phục hồi - những đối tượng cần nguồn đạm chất lượng cao mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Khoáng chất "đáng tiền" hơn cả nhiều loại cá nhập ngoại

Cá chép không chỉ nổi bật về hàm lượng protein mà còn là một kho khoáng chất thiết yếu. Cụ thể, trong 100g cá chép:

- Có đến 531mg phốt pho - khoáng chất quan trọng với xương khớp và răng.

- 427mg kali giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ tim mạch.

Cùng các vi chất như canxi, magie, sắt, kẽm, đồng, selen giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện trao đổi chất và làm đẹp da từ bên trong. Ngoài ra, cá chép còn giàu vitamin A, B6, B12 và C, hỗ trợ thị lực, hệ thần kinh và thúc đẩy quá trình tạo máu.

Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Warsaw (Ba Lan) đăng tải trên Nutrition Research còn cho thấy, việc bổ sung cá chép 2 - 3 bữa/tuần giúp cải thiện đáng kể chỉ số lipid máu, giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) và từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trong Đông y, cá chép cũng là một vị thuốc quý. Cá chép có tính bình, vị ngọt, có tác dụng bổ thận, lợi tiểu, tiêu viêm, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai, người mới ốm dậy hoặc người hay đau đầu, tiêu hóa kém. Các bà bầu từ xưa đến nay vẫn được khuyên ăn cháo cá chép để an thai, chống phù, tăng cường sức khỏe cho mẹ và bé.

Khác với cá hồi thường cần chế biến kiểu Âu hoặc áp chảo cầu kỳ, cá chép lại vô cùng quen thuộc với phong cách nấu ăn thuần Việt. Một con cá chép có thể "cân" được cả bữa ăn với nhiều món khác nhau như canh chua cá chép, cá chép hấp bia, cháo cá chép, cá chép rán, cá chép kho, cá chép pm dưa...

Một vài lưu ý và mẹo chọn cá chép ngon khi đi chợ

Với mức giá chỉ từ 60.000 - 90.000 đồng/kg, cá chép là lựa chọn cực kỳ kinh tế để đảm bảo sức khỏe mà không lo "viêm ví". Khi chọn cá chép, bạn nên ưu tiên các mẹo sau để mua được cá ngon như:

- Chọn cá tươi sống: Mắt cá trong, thân bơi khỏe, vảy sáng bóng, không bị bong tróc là cá tươi.

- Không nên chọn cá quá to: Cá chép tầm 1 - 1,5kg thường có thịt chắc, ít tanh hơn cá lớn.

- Quan sát phần bụng cá: Bụng mềm vừa phải, không trương phình là dấu hiệu cá còn tươi, chưa bị ươn.