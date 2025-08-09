Loại cá trong danh sách 4 loại cá biển ngon nhất, được ví như "cá quý tộc": Ít xương dăm, cực dễ nấu

Bên cạnh các loại thịt hay rau xanh, cá được đánh giá là nguồn dinh dưỡng quan trọng và không thể thiếu trong mâm cơm của các gia đình. Có nhiều loài cá không chỉ mang đa dạng chất dinh dưỡng, chế biến được thành nhiều món ăn ngon mà còn sở hữu ngoại hình cùng tên gọi đặc biệt.

Loại cá sau đây là một ví dụ như thế, nó còn thuộc danh sách 4 loại cá biển ngon, lành tính nhất. Đó là cá chim vàng anh. Người miền biển xếp loại cá này vào hàng "tứ quý ngư" – bốn loài cá biển ngon bậc nhất gồm chim, thu, nụ, đé. Cá chim vàng anh còn được ví như "cá quý tộc” nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, thịt trắng thơm, ít xương dăm và giá bán cao hơn hẳn nhiều loài cá phổ biến khác.

Giàu đạm, ít béo xấu, lại chứa nhiều axit béo Omega‑3 có lợi cho tim mạch và trí não – cá chim vàng anh được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao về mặt sức khỏe. Theo phân tích từ Oregon State University, mỗi 100g thịt cá chim vàng anh cung cấp khoảng 19–20g protein, 5–6g chất béo tốt, cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, và vitamin nhóm B, A, D.

Nhờ đó, loại cá này vừa tốt cho trẻ em đang lớn, vừa phù hợp với người lớn tuổi cần ăn uống lành mạnh. So với các loài cá biển phổ biến khác như cá nục (giá khoảng 60.000–90.000 đồng/kg), cá trích (100.000–150.000 đồng/kg) hay cá dìa (160.000–200.000 đồng/kg), cá chim vàng anh có giá nhỉnh hơn – dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng/kg tùy loại và kích cỡ.

Tuy nhiên, sự chênh lệch này được cho là hoàn toàn xứng đáng, xét về cả hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng. “Đắt nhưng xắt ra miếng” – đó là lý do nhiều bà nội trợ và đầu bếp nhà hàng sẵn sàng chọn cá chim vàng anh làm món chính cho những bữa ăn chất lượng.

Đến miền Trung Việt Nam thưởng thức "cá quý tộc"

Ở Việt Nam, cá chim vàng anh phổ biến ở các địa phương thuộc khu vực miền Trung, đặc biệt là vùng duyên hải Trung Bộ. Trong đó, Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) được coi là “thủ phủ” của cá chim vàng anh. Vùng biển Tuy Hòa, Vũng Rô với làn nước trong xanh và hệ sinh thái biển phong phú là môi trường lý tưởng để cá chim vàng anh sinh trưởng tự nhiên, nhờ vậy thịt cá săn chắc, ngọt đậm, thơm và đặc biệt không tanh.

Nếu du lịch Tuy Hoà, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các món ăn chế biến từ cá vàng anh trong thực đơn của quán ăn gia đình, nhà hàng hải sản hay các khu ẩm thực ven biển. Món cá chim vàng anh nướng muối ớt là lựa chọn phổ biến nhất – cá được làm sạch, ướp muối ớt vừa đủ, nướng trên bếp than cho đến khi da cá vàng ruộm, dậy mùi thơm nức.

Ngoài ra, du khách cũng có thể thử món cá vàng anh hấp cuốn bánh tráng rau sống, cá kho cà chua, hoặc cá chiên sốt gừng tỏi – tất cả đều giữ nguyên được vị ngọt tự nhiên của thịt cá tươi.

Rời Phú Yên, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Khánh Hòa, đặc biệt là khu vực Cam Ranh - nơi có nhiều lồng bè nuôi cá biển trong đó có cá chim vàng anh. Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức cá tươi ngay tại bè mà còn có thể trải nghiệm cảm giác “tự tay bắt cá, tự chọn món” vô cùng thú vị.

Những con cá vàng anh còn bơi khỏe, da ánh bạc pha vàng, được chế biến ngay sau khi bắt sẽ cho vị ngọt đậm, béo nhẹ và thơm đặc trưng mà cá đông lạnh hay vận chuyển xa không thể sánh bằng. Nếu có điều kiện, bạn nên ghé chợ hải sản địa phương như chợ Màng Cá (Tuy Hòa) hay chợ Đầm (Nha Trang) để chọn cá sống, sau đó mang đến nhà hàng gần đó nhờ chế biến theo khẩu vị. Đây không chỉ là trải nghiệm ẩm thực khó quên mà còn là cách tuyệt vời để cảm nhận nhịp sống biển bình dị, đậm chất miền Trung.

Ngoài Khánh Hòa và Phú Yên, một số địa phương khác như Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có cá chim vàng anh nhưng sản lượng không dồi dào bằng và thường phải vận chuyển từ miền Trung vào, nên cá ít tươi hơn.

Nấu món ngon cho mâm cơm gia đình từ cá chim vàng anh

Dưới đây là công thức 3 món ngon, dễ làm, áp dụng cho mâm cơm gia đình hàng ngày từ cá chim vàng anh.

1. Cá chim vàng anh kho cà chua

2. Cá chim vàng anh kho nghệ

3. Cá chim vàng anh sốt me