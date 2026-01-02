Loại cá "nuôi" tế bào ung thư nếu ăn quá nhiều: Thích tới mấy cũng phải dè chừng

Những loại cá ăn thịt lớn sống ở biển sâu với thớ thịt săn chắc, vị đậm, giàu đạm đang xuất hiện ngày càng nhiều trong bữa ăn của các gia đình. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều và liên tục loại cá này có thể tiềm ẩn nhiều mối rủi ro cho sức khỏe, trong đó có ung thư.

Tiêu thụ quá mức cá ăn thịt lớn sống ở biển sâu làm tăng nguy cơ ung thư

Theo bác sĩ Tạ Bỉnh Hiền, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện trực thuộc Đại học Dương Minh Giao Thông, Đài Loan (Trung Quốc), người dân nên giảm tần suất ăn các loại cá ăn thịt lớn sống ở biển sâu như cá ngừ, cá mập, cá kiếm.

Thịt cá mập (Ảnh minh họa).

Lý do là các loài cá này đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Trong môi trường biển vốn có sẵn thủy ngân và các kim loại nặng khác, cá nhỏ hấp thụ trước các kim loại này. Khi cá lớn ăn nhiều cá nhỏ suốt vòng đời dài, hàm lượng độc chất trong cơ thể cá lớn tăng lên theo cơ chế tích lũy sinh học.

Bác sĩ Tạ Bỉnh Hiền chỉ ra 4 kim loại nặng thường gặp trong nhóm cá ăn thịt lớn sống dưới biển sâu là chì, thủy ngân, asen và cadimi. Đây đều là những chất được y học cảnh báo có thể gây độc thần kinh và liên quan đến nguy cơ ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Cùng quan điểm với bác sĩ Tạ Bỉnh Hiền, bác sĩ thận học Giang Thủ Sơn (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết nếu tiêu thụ quá mức cá ăn thịt lớn sống ở biển sâu, kim loại nặng tích tụ có thể làm tăng nguy cơ vô sinh, xơ cứng động mạch, ung thư vú, ung thư gan, bệnh mạch máu ngoại biên và suy thận. Điều cần nhấn mạnh là nguy cơ gắn với tần suất và lượng ăn, không phải “ăn một lần là hại”.

Ăn thế nào cho an toàn?

Cá ngừ (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia thống nhất rằng cá không phải thực phẩm xấu. Vấn đề nằm ở chọn loại cá và kiểm soát lượng ăn. Với nhóm cá ăn thịt lớn sống ở biển sâu (như cá ngừ, cá kiếm, cá mập), không nên ăn quá một lần mỗi tuần, mỗi lần không quá 50 gram. Đồng thời nên tránh ăn da, nội tạng của các loại cá này để giảm đáng kể lượng kim loại nặng.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên tránh tiêu thụ loại cá này. Thay vào đó, nên ưu tiên các cá nhỏ giàu omega-3 như cá thu, cá trích, cá mòi… Những lựa chọn này vừa tốt cho não bộ, vừa giảm nguy cơ nhiễm kim loại nặng, đồng thời bảo vệ tim mạch và thận.

Nhìn chung, các loại cá ăn thịt lớn dưới biển sâu chỉ trở thành rủi ro khi bị lạm dụng. Thích tới mấy cũng cần dè chừng về tần suất và khẩu phần, đa dạng nguồn cá trong bữa ăn để cân bằng dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Yahoo News Taiwan