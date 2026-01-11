Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da

Người ta thường nói, phụ nữ trông trẻ hay già đi nhanh không chỉ do gen, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách ăn uống. Đặc biệt sau tuổi 40, khi quá trình trao đổi chất bắt đầu chậm lại, da kém đàn hồi, cơ thể dễ tích mỡ và tiêu hao năng lượng kém hơn trước, nếu không chú ý dinh dưỡng thì sự “xuống sắc” sẽ đến nhanh hơn tuổi thật.

Trong danh sách những thực phẩm được phụ nữ “lão hóa chậm” ưa chuộng, có một loại cá biển không chỉ nổi tiếng ngon mà còn được đánh giá rất cao về mặt dinh dưỡng. Đó chính là cá tuyết, loại cá thường xuyên xuất hiện trong top 10 cá ngon nhất thế giới, được ưa chuộng tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản.

Cá tuyết là loại cá biển có hàm lượng chất béo thấp nhưng lại rất giàu protein chất lượng cao. Thịt cá trắng, mềm, dễ tiêu hóa, phù hợp với cả người lớn tuổi, trẻ em lẫn người có hệ tiêu hóa yếu. Điểm đáng giá nhất nằm ở cấu trúc axit amin trong protein của cá tuyết, gần giống với protein trong cơ thể người nên khả năng hấp thu rất tốt.

Theo dữ liệu dinh dưỡng, trong 100 gram cá tuyết có khoảng 18-20 gram protein. Việc bổ sung protein đầy đủ sau tuổi 40 đặc biệt quan trọng, bởi lúc này khả năng tổng hợp và sử dụng protein của cơ thể đã suy giảm rõ rệt. Nếu thiếu protein, da dễ chảy xệ, cơ nhão, vóc dáng kém săn chắc, gương mặt trông già hơn tuổi.

Ăn cá tuyết thường xuyên giúp cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp collagen, thành phần quyết định độ đàn hồi và căng mịn của da. Đồng thời, protein từ cá tuyết còn giúp duy trì khối cơ, hạn chế tình trạng teo cơ theo tuổi, từ đó giúp cơ thể trông gọn gàng, khỏe khoắn và trẻ trung hơn so với những người cùng độ tuổi.

Không chỉ giàu protein, cá tuyết còn chứa nhiều vitamin A, vitamin E cùng các khoáng chất thiết yếu như selen, i-ốt. Đây đều là những vi chất có vai trò chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da và làm chậm sự hình thành các dấu hiệu lão hóa. Vitamin A giúp thúc đẩy quá trình thay mới tế bào biểu bì, trong khi vitamin E bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, nguyên nhân chính gây nếp nhăn và sạm da.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, chế độ ăn giàu cá biển, đặc biệt là các loại cá thịt trắng như cá tuyết, có liên quan đến làn da mịn màng hơn, ít nếp nhăn hơn và tình trạng viêm mạn tính thấp hơn. Không chỉ da dẻ được cải thiện, người ăn cá tuyết đều đặn còn cảm nhận rõ cơ thể khỏe hơn, ít mệt mỏi và duy trì năng lượng tốt hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Tại nhiều quốc gia châu Âu, cá tuyết không chỉ là món ăn ngon mà còn được xem như thực phẩm “chăm sóc tuổi trung niên”. Phụ nữ sau 40 tuổi được khuyến nghị bổ sung cá tuyết 2-3 bữa mỗi tuần để hỗ trợ sức khỏe cơ xương, làn da và quá trình trao đổi chất.

Điểm cộng lớn của cá tuyết là cách chế biến đa dạng, từ hấp, áp chảo, nướng cho đến nấu súp, đều giữ được vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng. Khi nấu đúng cách, thịt cá mềm, không tanh, dễ ăn, phù hợp với cả gia đình.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người tìm kiếm những thực phẩm vừa ngon vừa có lợi cho sức khỏe và nhan sắc, cá tuyết là một lựa chọn đáng cân nhắc. Không phải mỹ phẩm đắt tiền hay liệu trình phức tạp, đôi khi chỉ cần điều chỉnh thực đơn hằng ngày, bổ sung đúng loại thực phẩm, cũng đã giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn, làn da săn chắc hơn và diện mạo trẻ trung hơn theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Sohu