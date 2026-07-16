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Loại cá được Mỹ xếp vào nhóm tốt nhất thế giới: Ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng

Phương Anh
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Đây là một trong những loại cá béo được nhiều tổ chức y tế và chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung vào chế độ ăn nhờ giàu omega-3, protein và canxi.

Không chỉ những loại cá có giá thành cao như: cá hồi hay cá ngừ, cá mòi cũng được đánh giá là một trong những lựa chọn cực kỳ tốt cho sức khỏe. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association - AHA), cá mòi nằm trong nhóm cá béo nên được ưu tiên bổ sung vào thực đơn hằng tuần nhằm cung cấp axit béo omega-3 và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Dalia Weinreb, cá mòi có mật độ dinh dưỡng cao so với kích thước. Loại cá này cung cấp đồng thời chất béo không bão hòa, protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Một trong những thành phần nổi bật của cá mòi là omega-3, đặc biệt là hai axit béo EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đầy đủ omega-3 có thể hỗ trợ duy trì hoạt động của hệ tim mạch, đồng thời góp phần giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Cá mòi mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, EPA và DHA cũng tham gia vào quá trình phát triển và duy trì chức năng của não, đặc biệt ở người trưởng thành và người cao tuổi.

Ngoài omega-3, cá mòi còn là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu. Protein đóng vai trò trong việc duy trì khối lượng cơ, hỗ trợ quá trình phục hồi mô và tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Một ưu điểm khác của cá mòi là thường được sử dụng cả phần xương mềm, đặc biệt ở sản phẩm đóng hộp. Nhờ đó, loại cá này cung cấp lượng canxi tương đối cao, đồng thời bổ sung thêm vitamin D, phốt pho và một số khoáng chất khác. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe của hệ xương và răng.

So với nhiều loại cá có kích thước lớn, cá mòi cũng được đánh giá có hàm lượng thủy ngân thấp hơn. Nguyên nhân là do cá mòi có vòng đời ngắn và nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn nên ít tích lũy kim loại nặng trong cơ thể. Điều này giúp cá mòi trở thành lựa chọn phù hợp đối với những người muốn bổ sung cá béo thường xuyên.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người trưởng thành nên ăn ít nhất hai khẩu phần cá mỗi tuần, trong đó có một khẩu phần là cá béo. Chuyên gia Dalia Weinreb cho rằng việc bổ sung khoảng 1-2 khẩu phần cá mòi mỗi tuần có thể giúp tăng cường lượng omega-3 cũng như các dưỡng chất quan trọng khác trong chế độ ăn.

Đối với những người không phù hợp với hương vị của cá mòi, có thể lựa chọn các loại cá béo khác như cá hồi, cá thu hoặc cá trích để bổ sung omega-3.

Trong trường hợp không sử dụng hải sản, các loại hạt như: óc chó, hạt chia, hạt lanh hay hạt gai dầu cũng cung cấp omega-3 dạng ALA. Tuy nhiên, dạng omega-3 này được cơ thể chuyển đổi sang EPA và DHA với hiệu quả thấp hơn. Vì vậy, một số người ăn chay có thể cân nhắc sử dụng thực phẩm bổ sung omega-3 có nguồn gốc từ tảo sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia.

Tại Việt Nam, cá mòi được bày bán khá phổ biến tại các khu chợ, siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Người tiêu dùng có thể lựa chọn cá tươi hoặc cá mòi đóng hộp với mức giá bình dân chỉ từ vài chục nghìn đồng, giúp loại thực phẩm này trở thành nguồn dinh dưỡng dễ tiếp cận đối với nhiều gia đình.

Với nguồn cung phổ biến, giá thành hợp lý và giá trị dinh dưỡng đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận, cá mòi là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc khi xây dựng chế độ ăn cân bằng.

Việc bổ sung loại cá này với tần suất phù hợp có thể góp phần đáp ứng nhu cầu omega-3, protein và các vi chất quan trọng, đồng thời hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ xương.

Tổng hợp (huffing)

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