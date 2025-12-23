Loại cà chua này giúp chống 6 loại ung thư, nhưng ăn sai cách chẳng khác nào “tự hại thân”, thèm mấy cũng nên tránh

Cà chua từ lâu đã là “gương mặt quen” trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Vị chua ngọt dễ ăn, mọng nước, thịt quả mềm, có thể vừa xem là rau, vừa xem là trái cây. Không ít người còn coi cà chua như một “thực phẩm vàng” giúp phòng ung thư, tăng cường sức khỏe.

Thế nhưng, ăn cà chua thế nào mới đúng? Nên ăn sống hay ăn chín? Và có những loại cà chua, dù rẻ đến mấy, cũng không nên chạm vào. Nếu ăn sai cách, lợi bất cập hại, thậm chí còn làm tăng nguy cơ bệnh tật.

Loại cà chua giúp chống tới 6 loại ung thư

Điểm nổi bật nhất của cà chua chính là lycopene, hay còn gọi là lycopen, một chất chống oxy hóa cực mạnh. Khả năng chống oxy hóa của lycopene được đánh giá cao gấp khoảng 2 lần beta carotene và thậm chí mạnh hơn vitamin E hàng chục lần. Chất này có vai trò trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, từ đó giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư thực quản và ung thư khoang miệng. Ngoài ra, lycopene còn góp phần giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, đặc biệt có lợi cho người trung niên và người cao tuổi.

Không chỉ vậy, cà chua còn là thực phẩm giàu kali nhưng gần như không chứa natri. Với khoảng 273 mg kali trong 100 gram cà chua, trong khi natri gần bằng 0, đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho người cần giảm muối, kiểm soát huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch.

Màu sắc là yếu tố quan trọng đầu tiên. Cà chua đỏ sẫm thường chứa nhiều lycopene hơn hẳn so với các loại cà chua vàng hoặc cam. Những giống cà chua màu vàng, cam tuy giàu carotene nhưng hàm lượng lycopene thường thấp, nhiều trường hợp chưa tới 1mg trong 100 gram.

Độ chín cũng đóng vai trò quyết định. Cà chua chín tự nhiên, quả căng mọng, mềm vừa phải, màu sắc đồng đều thường giàu lycopene hơn rất nhiều so với cà chua còn xanh hoặc mới chín hồng nhạt. Quả cầm nặng tay, ấn nhẹ có độ đàn hồi là dấu hiệu của cà chua đã chín đúng độ.

Bên cạnh lycopene, cà chua còn cung cấp vitamin C và carotene, đều là những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Trong 100 gram cà chua có khoảng 14 mg vitamin C, cao hơn nhiều so với táo hay lê. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn quá trình hình thành nitrosamine, một hợp chất có khả năng gây ung thư trong dạ dày. Nhờ đó, vitamin C góp phần giảm nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư thực quản, đồng thời giúp duy trì làn da và niêm mạc khỏe mạnh.

Carotene trong cà chua, chủ yếu là beta carotene và lycopene, không chỉ tạo nên màu đỏ đặc trưng mà còn hỗ trợ chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy các chất này có thể góp phần làm giảm nguy cơ tổn thương tiền ung thư ở khoang miệng, chẳng hạn như bạch sản miệng.

Nên ăn cà chua sống hay ăn chín mới tốt hơn?

Ăn sống và ăn chín đều có lợi ích riêng. Khi ăn sống, vitamin C trong cà chua được bảo toàn tốt hơn, giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ da, hỗ trợ nướu răng và nâng cao khả năng chống oxy hóa tổng thể.

Trong khi đó, lycopene lại được cơ thể hấp thu tốt hơn khi cà chua được nấu chín hoặc xào nhẹ với dầu. Nhiệt độ giúp phá vỡ cấu trúc tế bào, giải phóng lycopene, nhờ đó khả năng hấp thu tăng lên so với ăn sống. Tuy nhiên, thời gian nấu nên ngắn, khoảng dưới 2 phút, để hạn chế thất thoát các vitamin nhạy cảm với nhiệt.

5 cách ăn cà chua nên tránh

- Cà chua có đốm đen tuyệt đối không nên ăn. Các đốm này thường do nấm Alternaria gây ra, sinh độc tố có nguy cơ gây ung thư. Đáng lo ngại là độc tố có thể lan sang phần thịt xung quanh, ngay cả khi đã cắt bỏ phần hỏng.

- Cà chua xanh chưa chín cũng không được sử dụng. Loại này chứa solanine, nếu ăn nhiều có thể gây buồn nôn, nôn ói, thậm chí ngộ độc nặng.

- Ăn sống quá nhiều khi bụng đói, nhất là với người có dạ dày yếu, có thể gây kích thích tiết axit, dẫn đến đau bụng, ợ chua, khó chịu. Lượng phù hợp cho người trưởng thành là khoảng 150 đến 300 gram mỗi ngày.

- Người suy thận hoặc có vấn đề về chức năng thận cần thận trọng, vì cà chua giàu kali. Việc ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng kali máu, gây rối loạn nhịp tim. Trong trường hợp này, cần điều chỉnh lượng ăn theo tư vấn y tế.

- Cuối cùng là lạm dụng các sản phẩm cà chua chế biến sẵn như tương cà, sốt cà chua, cà chua đóng hộp. Những sản phẩm này thường chứa nhiều muối, đường và phụ gia, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch nếu dùng lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ