Loại cá chợ Việt bán đầy có lượng omega-3 gấp đôi cá hồi, bác sĩ khuyên ăn vào mùa thu: Chống viêm, hạ huyết áp, ăn được cả xương lợi đủ đường

Loại cá này rất nên ăn vào mùa thu!

Đó chính là cá thu!

Cá thường giàu protein chất lượng cao và nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người đang tìm kiếm một chế độ ăn uống lành mạnh. Bác sĩ gia đình Wei Shih-hang trước đây đã tiết lộ rằng nếu bạn muốn ăn cá vào mùa thu, bạn có thể chọn cá thu, loại cá có hàm lượng omega-3 gấp đôi cá hồi. Chuyên gia an toàn thực phẩm Tan Dunci, bác sĩ tại Bệnh viện Lưu niệm Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) cũng chia sẻ rằng cô ấy chế biến cá thu bằng phương pháp confit với dầu, không chỉ loại bỏ mùi tanh và bảo quản được lâu hơn mà còn cho phép bạn ăn cả xương cá.

Trước đây, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rang, omega-3 giúp chống trầm cảm. Nó cũng có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa axit béo của gan, giảm sự chuyển hóa axit béo thành triglyceride, tăng hoạt động của lipoprotein lipase và giảm nồng độ triglyceride trong máu. Tuy nhiên, cơ thể người không thể tự tổng hợp được nó, vì vậy nên ăn nhiều cá hơn.

Nếu muốn bổ sung thêm omega-3, bạn có thể ăn cá thu, vì cứ 100 gram cá thu chứa 5199 mg omega-3, gần gấp đôi so với cá hồi (2665 mg). Các loài cá khác, bao gồm cá nóc (1348 mg), cá chẽm (991 mg), cá vược (196 mg) và cá mú (178 mg), đều có hàm lượng omega-3 thấp hơn nhiều so với cá thu.

Nhưng cá thu nên được bảo quản và chế biến như thế nào?

Trên chương trình " Sống Khỏe " , BS Tan Dunci chia sẻ rằng đôi khi bà mua một lượng lớn cá thu cùng một lúc, nhưng chúng nhanh hỏng trong tủ lạnh, vì vậy bà luôn chọn phương pháp đóng hộp trong dầu. Tốt nhất là nên vứt bỏ đầu, đuôi và nội tạng sau khi mua, rồi ướp muối qua đêm để loại bỏ nước thừa.

Ngày hôm sau, vớt cá thu ra, lau khô rồi trải phẳng lên khay nướng. BS Tan Dunci tiết lộ rằng lúc này, bạn có thể cho dầu ô liu ngập cá, và thêm các loại gia vị khác tùy thích. Sau đó cho vào lò nướng ở 100 độ C trong 90 đến 120 phút. Sau khi nguội, cho vào tủ lạnh để bảo quản. Khi muốn ăn, lấy ra ăn trực tiếp hoặc chiên sơ qua. Lúc này, xương cá sẽ mềm, không cần phải gỡ xương nữa.

Các công dung của omega-3 với sức khỏe

1. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, có thể giúp giảm triglyceride (chất béo trung tính) trong máu. Đây là một trong những lợi ích được chứng minh rõ nhất của nhóm axit béo này. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận omega-3 có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và chức năng mạch máu.

2. Hỗ trợ hoạt động của não bộ

DHA là thành phần cấu trúc quan trọng của tế bào não, đặc biệt trong màng tế bào thần kinh. Omega-3 vì thế có vai trò đối với sự phát triển và hoạt động bình thường của não bộ.

3. Quan trọng đối với thị lực

DHA hiện diện với hàm lượng cao trong võng mạc mắt và đóng vai trò trong chức năng thị giác. Việc cung cấp đủ omega-3 đặc biệt có ý nghĩa trong các giai đoạn phát triển của cơ thể.

4. Hỗ trợ sự phát triển của thai nhi

Omega-3 chuỗi dài, đặc biệt là DHA, cần thiết cho quá trình phát triển não bộ và võng mạc của thai nhi. Nhu cầu cung cấp dưỡng chất này đáng chú ý trong thai kỳ, nhất là giai đoạn cuối khi DHA tích lũy nhanh trong não và mắt của em bé.

Một số tổng quan nghiên cứu còn cho thấy bổ sung omega-3 trong thai kỳ có thể làm giảm nguy cơ sinh non.

5. Có thể hỗ trợ giảm viêm và cải thiện triệu chứng viêm khớp dạng thấp

EPA và DHA tham gia tạo ra các chất điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu trên người bị viêm khớp dạng thấp ghi nhận bổ sung dầu cá có thể giúp giảm cứng khớp buổi sáng, sưng khớp và đau khớp, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng thuốc chống viêm ở một số bệnh nhân.

6. Có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Một số nghiên cứu cho thấy EPA và DHA có thể giúp giảm huyết áp ở mức độ nhất định, đặc biệt khi sử dụng ở liều đủ cao. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào liều dùng, tình trạng sức khỏe ban đầu và các yếu tố khác.

Người bị tăng huyết áp không nên tự ý dùng omega-3 thay thuốc hoặc tăng liều để kỳ vọng hạ huyết áp nhanh.

7. Có thể có lợi cho một số người mắc bệnh tim mạch

Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc omega-3 kê đơn, đặc biệt là chế phẩm EPA tinh khiết, có thể làm giảm nguy cơ biến cố tim mạch ở một số nhóm bệnh nhân nguy cơ cao đang được điều trị phù hợp.

8. Hỗ trợ sức khỏe trong chế độ ăn uống lành mạnh

Omega-3 là chất béo thiết yếu, giúp cơ thể duy trì cấu trúc màng tế bào và thực hiện nhiều chức năng sinh lý. Bổ sung đủ omega-3 thông qua chế độ ăn đa dạng là một phần của việc duy trì sức khỏe lâu dài.

Các nguồn thực phẩm giàu omega-3 gồm cá hồi, cá mòi, cá trích, cá thu phù hợp với khuyến nghị an toàn thực phẩm, cùng hạt chia, hạt lanh và quả óc chó. Cá béo cung cấp EPA và DHA, trong khi các loại hạt thực vật chủ yếu cung cấp ALA.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TW Yahoo, Health)