Lò vi sóng có gây hại cho sức khỏe?

Từ nỗi sợ hãi về bệnh ung thư đến các mối nguy về dinh dưỡng, có rất nhiều nghi ngại về rủi ro của lò vi sóng.

Lò vi sóng hoạt động thế nào?

Lò vi sóng là loại máy nhỏ gọn, hoạt động chủ yếu bằng cách biến điện năng thành dạng năng lượng sinh nhiệt. Cụ thể, bên trong lò vi sóng là một máy phát điện gọi là nam châm. Máy phát điện lấy điện từ ổ cắm điện và biến nó thành sóng điện từ gọi là vi sóng.

Khi những sóng này xâm nhập vào thức ăn, chúng sẽ khiến các phân tử trong đó rung động và tạo ra nhiệt. Đây là cách làm nóng thức ăn.

Bức xạ từ lò vi sóng nguy hiểm cho sức khỏe?

Nếu bạn làm theo hướng dẫn (chẳng hạn như đứng cách xa lò vi sóng trong khi nấu), thì không có lý do gì lò vi sóng lại không an toàn. (Ảnh: ITN)

Bạn có thể đã nghe nói rằng bức xạ trong lò vi sóng có hại và gây ra các bệnh như ung thư. Điều này là do có những loại bức xạ nguy hiểm với số lượng cực cao. Nhưng liệu bức xạ trong lò vi sóng có thực sự là một vấn đề?

Để hiểu tại sao lò vi sóng được chứng minh là an toàn và không gây ung thư, bạn nên hiểu những gì đằng sau cách thức hoạt động của chúng.

Bức xạ do lò vi sóng tạo ra là bức xạ điện từ hay còn gọi là bức xạ không ion hóa. Loại bức xạ này khác với bức xạ ion hóa, loại được tìm thấy trong tia X. Bức xạ điện từ được tìm thấy ở nhiều nguồn, từ điện thoại di động của bạn đến đèn nhiệt.

Bức xạ điện từ có tần số thấp và năng lượng thấp. Nó có thể khiến các phân tử trong thức ăn di chuyển, nhưng không đủ mạnh để thay đổi cấu trúc hóa học. Mặc dù loại bức xạ này có thể được các sinh vật hấp thụ và gây ra những thay đổi sinh lý, nhưng lượng cần thiết để gây ra thiệt hại là tần số cao hơn nhiều so với tần số tìm thấy trong lò vi sóng.

Nếu bạn làm theo hướng dẫn (chẳng hạn như đứng cách xa lò vi sóng trong khi nấu), thì không có lý do gì lò vi sóng lại không an toàn. Hầu hết các thương tích được báo cáo không phải do tiếp xúc với bức xạ mà là do bỏng liên quan đến nhiệt từ chất lỏng hoặc thức ăn đã nấu chín.

Lò vi sóng phá hủy chất dinh dưỡng?

Khi được sử dụng đúng cách, lò vi sóng là một phương pháp nấu ăn tổng thể an toàn, dễ dàng và hiệu quả. (Ảnh: ITN).

Một số người cho rằng lò vi sóng phá hủy giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Vì thực phẩm trải qua bất kỳ loại quy trình nấu nướng nào cũng có thể thay đổi giá trị dinh dưỡng của nó, nên câu hỏi đặt ra là: Thực phẩm nấu bằng lò vi sóng có tệ hơn các phương pháp nấu ăn khác không?

Đối với những người thích sử dụng lò vi sóng vì sự tiện lợi, tin tốt là các nghiên cứu cho thấy thực phẩm được nấu bằng lò vi sóng dường như không làm giảm giá trị dinh dưỡng nhiều hơn so với các phương pháp nấu ăn khác.

Ví dụ, một nghiên cứu cho rằng khi đun nóng nước cam và sữa, sử dụng lò vi sóng không ảnh hưởng nhiều đến mức độ dinh dưỡng so với sử dụng các phương pháp đun nóng khác. Và một nghiên cứu khác cho thấy, khi một miếng cá được nướng trong lò vi sóng, mức độ omega-3 của nó không bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các phương pháp nấu ăn khác như nướng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ngay cả khi cho tỏi và bông cải xanh vào lò vi sóng chỉ trong một phút cũng có thể phá hủy các hợp chất chống ung thư và chất chống oxy hóa của chúng.

Có nên sử dụng lò vi sóng?

Khi được sử dụng đúng cách, lò vi sóng là một phương pháp nấu ăn tổng thể an toàn, dễ dàng và hiệu quả. Không có bằng chứng nào cho thấy bức xạ trong lò vi sóng có hại.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc tự làm bỏng mình khi ăn thức ăn nóng hoặc đồ đựng bằng nhựa trong lò vi sóng không được dán nhãn an toàn với lò vi sóng.

Theo Goodrx