UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch xử lý vi phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó xác định cụ thể thời hạn di dời cư dân, phá dỡ các hạng mục sai phạm và cải tạo, chỉnh trang công trình.

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch số 6301 nhằm triển khai Nghị quyết số 96 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.

Danh sách 12 dự án gồm CT6 Kiến Hưng - Bemes; công trình hỗn hợp Đại Thanh; CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) và HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Theo kế hoạch của Hà Nội, cơ quan chức năng sẽ di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31/12/2027.

Thành phố sẽ hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ/nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện và cải tạo, chỉnh trang trước ngày 31/12/2028.

Hà Nội sẽ xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện trước ngày 31/12/2028.

Cùng với đó, cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ hoàn thành cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho những hộ, nhà ở không thuộc hoặc thuộc trường hợp phải di dời trong quý IV/2028.

Theo phương án được thành phố đưa ra, kinh phí thực hiện các nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do chủ đầu tư chi trả.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch kế hoạch này, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo, đồng thời không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.