Lô thực phẩm chức năng bị đổ ven đường TP.HCM có nguồn gốc từ công ty 'hàng giả'

Tối 10/6, Công an TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Phước S. (36 tuổi, ngụ Quận 12), chủ lô hàng thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh.

Ông S. cũng là giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sức khỏe Xanh Natural Care. Doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12.

Thực phẩm chức năng giả được vứt bỏ ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. (Ảnh: Đại Việt)

Ông S. cho biết đã sử dụng pháp nhân của Công ty Sức khỏe Xanh Natural Care để nhập hàng là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế về để bán qua các trang thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, Tiktok Shop và trên trang thuocsi.vn.

Về nguồn gốc lô hàng bị vứt bỏ, S. khai nhận mua của Đỗ Việt Anh (44 tuổi), đại diện pháp luật Công ty CP liên doanh Việt Pháp có trụ sở tại TP Hà Nội, chi nhánh tại Quận 12.

Ông S. trao đổi với Việt Anh về nhu cầu bán thực phẩm chức năng và được cung cấp 2 file excel với khoảng 100 mặt hàng. Sau đó, S. ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với Công ty CP Dược phẩm MediUSA, rồi nhận hàng từ công ty này và Công ty CP Dược phẩm liên doanh Mediphar.

Từ giữa năm 2023 đến nay, S. mua khoảng 150 loại sản phẩm thực phẩm chức năng từ 2 công ty nói trên và số tiền đã thanh toán khoảng 20 tỷ đồng.

S. chia sẻ, Công ty Việt Pháp là công ty phân phối thực phẩm chức năng nằm trong hệ sinh thái của Công ty MediUSA và Công ty Mediphar. Cuối tháng 4/2025, S. xem thông tin trên báo chí thì thấy Công ty MediUSA và Công ty Mediphar bị Bộ Công an xử lý với hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả.

Lo sợ nên S. đã thu hồi lô sản phẩm trị giá khoảng 500 triệu đồng. Sau đó, người này thuê T.V.C. (34 tuổi) và T.M.L. (32 tuổi) chở lô thực phẩm chức năng đi đổ. C. và L. dùng xe ba gác chở hàng đến vứt tại các bãi đất trống dọc đường Nguyễn Văn Linh. Xong việc, hai người này được trả công hơn 7 triệu đồng.

Được biết, Công ty MediUSA, Công ty Mediphar, Công ty Việt Pháp và nhiều công ty kinh doanh thực phẩm chức năng khác do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu, thuộc vụ án hình sự do Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) thụ lý. Vụ án đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng vào tháng 4/2025.

Lô thực phẩm chức năng bị đổ bỏ được phát hiện kịp thời. (Ảnh: Đại Việt)

Bốn ngày trước, UBND xã Phong Phú nhận được thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng bị đổ bỏ tại bãi đất trống. Lãnh đạo UBND xã Phong Phú chỉ đạo công an xã phong tỏa, kiểm tra hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận có 5 bãi đổ thuốc, thực phẩm chức năng dành cho người lớn và trẻ em. Trên bao bì có các loại thuốc, thực phẩm chức năng như Ginlobil, Vitamin A-D, Nattobet, Homramin Ginseng… Ngoài 5 bãi này còn có 1 bãi được đốt cháy hoàn toàn với diện tích khoảng 20m2.

UBND xã Phong Phú đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.