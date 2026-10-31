Lộ rõ ảnh sedan điện siêu sang của BYD: Dễ nhầm là Rolls-Royce Ghost, ra mắt ngay trong tuần sau

Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ ra mắt tại UAE vào khoảng ngày 5/11, tức ngay trong tuần sau. BYD hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về thông tin này.

Phần đầu của BYD Yangwang Altior đã lộ diện trước thời điểm ra mắt chính thức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây là mẫu sedan được BYD phát triển để cạnh tranh với các dòng xe của Rolls-Royce. Cụ thể, xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế lần đầu xuất hiện trên mẫu Yangwang U8 của BYD. Đây là mẫu SUV địa hình có khả năng lội nước và trang bị bốn mô-tơ điện.

Trước đó, Yangwang Altior được biết đến với mật danh HU. Tại thị trường nội địa, mẫu xe mang tên gọi Dingyao. Đây là mẫu xe đầu bảng của BYD, nhắm đến phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn. Theo đó, các đối thủ của xe gồm Mercedes-Maybach S-Class, Rolls-Royce Ghost và Maextro S800. Ngoài ra, mẫu sedan này đã nhiều lần bị bắt gặp chạy thử với lớp ngụy trang kín.

Phần đầu xe của Yangwang Altior được người chia sẻ lên nhóm BYD Fan Club. Ảnh: Car News China

Thiết kế đầu xe sedan điện siêu sang của BYD lần đầu lộ diện

Ngày 30/10, trang BYD Fan Club đã đăng tải bức ảnh đầu tiên của Yangwang Altior không ngụy trang trên WeChat. Dù hình ảnh khá mờ, phần đầu xe vẫn thể hiện nhiều chi tiết thiết kế. Cụ thể, xe có lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen và hốc gió chủ động hình chữ nhật. Bên cạnh đó, cụm đèn pha được tích hợp vào cản trước.

Đáng chú ý, cụm đèn chạy ban ngày của xe lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh. Đây là loại vạc cổ của Trung Quốc, có chân đế và hai quai gắn trên miệng.

Chiếc xe trong ảnh sở hữu màu sơn đồng, kết hợp nắp ca-pô sơn đen. Ngoài ra, trên nóc xe có cảm biến LiDAR. Thiết bị này là một phần của hệ thống hỗ trợ lái God's Eye do BYD phát triển. Hiện tại, phần thân sau và nội thất của Yangwang Altior vẫn chưa được hé lộ.

Hình ảnh duy nhất BYD hé lộ Altior sau khi đã nâng độ sáng. Ảnh: BYD

Kích thước, trang bị và lịch ra mắt sedan điện đầu bảng của BYD

Theo thông tin được chia sẻ trước đó, Yangwang Altior có chiều dài tổng thể khoảng 5.500 mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của xe đạt 3.350 mm. Như vậy, sedan đầu bảng của BYD dài hơn phiên bản tiêu chuẩn của Rolls-Royce Ghost khoảng 100 mm. Bên cạnh đó, xe dự kiến được trang bị hệ thống treo thủy lực cùng bốn mô-tơ điện.

Theo kế hoạch, BYD sẽ giới thiệu chính thức Yangwang Altior tại UAE vào khoảng ngày 5/11. Tuy nhiên, BYD hiện chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào. Các thông số như công suất, quãng đường di chuyển và giá bán vẫn chưa được tiết lộ.

Yangwang là thương hiệu xe sang cao cấp nhất thuộc BYD. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Yangwang đã bàn giao 3.251 xe cho khách hàng trong 9 tháng đầu năm 2026. Con số này tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, mẫu xe đắt nhất của Yangwang là siêu xe U9 Xtreme. Mẫu xe này có giá khoảng 20 triệu Nhân dân tệ, tương đương 3 triệu USD. Đáng chú ý, BYD cũng sẽ đưa U9 Xtreme thử thách tốc độ tối đa trên 500 km/h tại UAE. Sự kiện này dự kiến diễn ra trong tháng 11. Như vậy, BYD sẽ có hai sự kiện của thương hiệu Yangwang tại UAE trong cùng tháng.