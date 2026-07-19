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Lisa (BlackPink) và cả showbiz dự tiệc cưới hot nhất Thái Lan

Trạch Dương
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Tiệc cưới của Yaya Urassaya và Nadech Kugimiya tại Bangkok quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của showbiz Thái Lan. Bên cạnh Lisa (BlackPink), sự kiện còn có Mario Maurer, Baifern Pimchanok, James Jirayu, Jeff Satur và nhiều nghệ sĩ đình đám.

- Ảnh 1.

Sau hai hôn lễ tại Khon Kaen (Thái Lan) và Oslo (Na Uy), Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Bangkok với khoảng 1.000 khách mời, quy tụ nhiều nghệ sĩ và doanh nhân.

- Ảnh 2.

Cặp vợ chồng chụp ảnh cùng ông Yoshio Kugimiya (82 tuổi, bố của Nadech). Trong ngày cưới, Yaya chọn váy ren trắng cúp ngực, kết hợp khăn voan dài, còn Nadech lịch lãm với tuxedo đen và nơ cổ đồng màu.

- Ảnh 3.

Gây chú ý nhất trong dàn khách mời là Lisa (BlackPink). Cô diện đầm lụa vàng dáng dài, thiết kế trễ vai bất đối xứng, kết hợp trang sức tối giản và mái tóc dài buông tự nhiên. Lisa và Yaya thân thiết khi cùng đảm nhận vai trò đại sứ Louis Vuitton, thường xuyên gặp gỡ tại các sự kiện của thương hiệu.

- Ảnh 4.

Lisa hội ngộ vợ chồng nghệ sĩ Lydia Sarunrat và Matthew Deane Chanthavanij tại tiệc cưới. Lydia là giọng ca R&B nổi tiếng của Thái Lan, thu hút gần 5 triệu người theo dõi trên Instagram. Chồng cô hoạt động với vai trò diễn viên, người dẫn chương trình, từng sang Việt Nam làm MC Miss Grand International 2023.

- Ảnh 5.

Lydia Sarunrat ôm Lisa khi gặp nhau tại tiệc cưới. Hai nghệ sĩ thu hút sự chú ý với phong cách đối lập. Lydia nữ tính trong đầm trễ vai màu hồng, còn thành viên BlackPink nổi bật với thiết kế lụa vàng ánh kim.

- Ảnh 6.

Diễn viên, người mẫu Dao Pimthong nổi bật trong bộ đầm đính kết ôm dáng khi chụp ảnh cùng cô dâu, chú rể. Sau buổi tiệc, cô đăng khoảnh khắc này lên trang cá nhân để gửi lời chúc tới Yaya - Nadech.

- Ảnh 7.

Người mẫu, diễn viên Michelle Behrmann (ngoài cùng bên trái) đưa mẹ tới dự tiệc cưới. Mỹ nhân mang hai dòng máu Thái Lan - Đức từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Teen Thailand 2009, đăng quang Miss Supranational Thailand 2025 và đại diện quốc gia dự Miss Supranational.

- Ảnh 8.

Tài tử Mario Maurer (giữa) - gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua phim Tình người duyên ma, chụp ảnh cùng bạn gái lâu năm Junji Junpitakchai (áo hồng) tại tiệc cưới. Junji được cho là người bắt được hoa cưới từ cô dâu Yaya.

- Ảnh 9.

Baifern Pimchanok diện váy hồng nữ tính, tạo dáng bên diễn viên, người mẫu Gulf Kanawut. Baifern được khán giả Việt biết đến qua nhiều phim như Chiếc lá cuốn bay, Yêu nhầm bạn thân.

- Ảnh 10.

Patricia Good dự tiệc cưới khi đang mang thai con thứ ba. Người đẹp lai Thái Lan - Anh chọn đầm quây màu hồng pastel, kết hợp túi Chanel nhỏ đồng điệu. Đồng hành cùng cô là chồng doanh nhân Vises Rangsisingpipat (em trai tỷ phú Nott Visrut) trong bộ suit may đo lịch lãm.

- Ảnh 11.

Diễn viên Diana Flipo hội ngộ nhà thiết kế Pipatchara Kaeojinda tại tiệc cưới. Diana, người bạn thân thiết của Lisa, nổi bật trong bộ đầm lụa vàng. Pipatchara khoe bụng bầu với thiết kế hoa nữ tính.

- Ảnh 12.

Nữ diễn viên Taew Natapohn (ngoài cùng bên phải) cùng chồng, doanh nhân Pranai Phornprapha (thứ hai từ phải sang), hội ngộ vợ chồng Lydia Sarunrat tại buổi tiệc. Taew và Pranai kết hôn sau gần 5 năm hẹn hò.

- Ảnh 13.

Diễn viên Bow Maylada và ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Jeff Satur tạo dáng vui nhộn trong tiệc cưới. Cả hai lựa chọn trang phục tông màu trầm, phù hợp không khí sang trọng của tiệc cưới toàn sao hạng A.

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Thái Lan

blackpink

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