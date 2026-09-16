Lính bất mãn tiết lộ ảnh chụp căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị thiệt hại nặng

Binh lính Mỹ đã tiết lộ những hình ảnh mới cho đài CBS News, ghi lại sự tàn phá trên diện rộng tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain.

Theo CBS News, các binh sĩ cung cấp những bức ảnh này đã phải giấu tên, vì những quy định nghiêm ngặt về truyền thông trong quân đội Mỹ.

“Đây là thiệt hại nghiêm trọng đối với các căn cứ của chúng ta mà chưa được thông báo cho công chúng Mỹ”, một trong những binh sĩ đóng quân trong khu vực cho biết.

Người lính này phàn nàn về hệ thống phòng không không đủ mạnh tại các cơ sở của Mỹ, nói: "Chúng tôi đứng đó nhắm mắt và bị bắn thẳng vào mặt".

Người lính nhấn mạnh, đạn dược Iran đang lọt qua không phải là "loại bắn phá nhẹ" như lời Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói, viện dẫn 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trung tâm tác chiến chiến thuật của Mỹ tại cảng Shuaiba ở Kuwait hồi tháng 3.

"Chúng tôi không bảo vệ các căn cứ này. Chúng tôi chỉ đang đứng nhìn chúng bị phá hủy", người lính nói.

Những bức ảnh CBS News nhận được cho thấy, 1 máy bay radar E-3 Sentry trị giá 300 triệu USD tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia bị phá hủy hoàn toàn do trúng đạn, nhiều tòa nhà bị hư hại và xe cộ bị cháy rụi tại trại Buehring và trại Arifjan ở Kuwait.





Đầu tuần này, Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh đã công bố một báo cáo cho biết, lực lượng Mỹ đã chịu tổn thất 3,7 tỷ USD về trang thiết bị, bao gồm gần 60 máy bay, trong cuộc chiến chống Iran, bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Theo báo cáo, các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan đã bị tấn công, hàng trăm tòa nhà và công trình bị hư hại hoặc phá hủy.

Tuần trước, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao đã nói với tờ Epoch Times, Iran "đã tàn phá Bahrain", ám chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản hồi lại lời thừa nhận này trong một bài đăng trên X, nói: "Lực lượng hùng mạnh của chúng tôi quả thực đã "phá hủy hoàn toàn trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain", cũng như các căn cứ khác hỗ trợ hành động gây hấn của Mỹ".

Đầu tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo, những hành động gây hấn tiếp theo của Mỹ sẽ vấp phải sự trả đũa “nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đau đớn hơn” từ Iran.

“Người Mỹ chắc chắn đã hiểu kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc, và các cuộc tấn công gần đây của chúng ta vào căn cứ của kẻ tấn công chỉ là bước khởi đầu”, ông Ghalibaf nói.

Theo RT



