HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lính bất mãn tiết lộ ảnh chụp căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị thiệt hại nặng

Hoàng Vân
|

Binh lính Mỹ đã tiết lộ những hình ảnh mới cho đài CBS News, ghi lại sự tàn phá trên diện rộng tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain.

Theo CBS News, các binh sĩ cung cấp những bức ảnh này đã phải giấu tên, vì những quy định nghiêm ngặt về truyền thông trong quân đội Mỹ.

“Đây là thiệt hại nghiêm trọng đối với các căn cứ của chúng ta mà chưa được thông báo cho công chúng Mỹ”, một trong những binh sĩ đóng quân trong khu vực cho biết.

Người lính này phàn nàn về hệ thống phòng không không đủ mạnh tại các cơ sở của Mỹ, nói: "Chúng tôi đứng đó nhắm mắt và bị bắn thẳng vào mặt".

Người lính nhấn mạnh, đạn dược Iran đang lọt qua không phải là "loại bắn phá nhẹ" như lời Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói, viện dẫn 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trung tâm tác chiến chiến thuật của Mỹ tại cảng Shuaiba ở Kuwait hồi tháng 3.

"Chúng tôi không bảo vệ các căn cứ này. Chúng tôi chỉ đang đứng nhìn chúng bị phá hủy", người lính nói.

Những bức ảnh CBS News nhận được cho thấy, 1 máy bay radar E-3 Sentry trị giá 300 triệu USD tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia bị phá hủy hoàn toàn do trúng đạn, nhiều tòa nhà bị hư hại và xe cộ bị cháy rụi tại trại Buehring và trại Arifjan ở Kuwait.


Đầu tuần này, Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh đã công bố một báo cáo cho biết, lực lượng Mỹ đã chịu tổn thất 3,7 tỷ USD về trang thiết bị, bao gồm gần 60 máy bay, trong cuộc chiến chống Iran, bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Theo báo cáo, các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan đã bị tấn công, hàng trăm tòa nhà và công trình bị hư hại hoặc phá hủy.

Tuần trước, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao đã nói với tờ Epoch Times, Iran "đã tàn phá Bahrain", ám chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản hồi lại lời thừa nhận này trong một bài đăng trên X, nói: "Lực lượng hùng mạnh của chúng tôi quả thực đã "phá hủy hoàn toàn trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain", cũng như các căn cứ khác hỗ trợ hành động gây hấn của Mỹ".

Đầu tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo, những hành động gây hấn tiếp theo của Mỹ sẽ vấp phải sự trả đũa “nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đau đớn hơn” từ Iran.

“Người Mỹ chắc chắn đã hiểu kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc, và các cuộc tấn công gần đây của chúng ta vào căn cứ của kẻ tấn công chỉ là bước khởi đầu”, ông Ghalibaf nói.

Theo RT
“Hiệu trưởng đẹp trai nhất Trung Quốc” và cái kết sau 11 năm biến trường đại học thành “vương quốc riêng”


Tags

Mỹ

Trung Đông

Iran

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

00:58
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại