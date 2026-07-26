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Lính Anh say xỉn đánh cắp xe bọc thép, đập phá xe đậu ven đường

Hoàng Vân
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GD&TĐ - Theo truyền thông Anh, 2 binh sĩ Anh đã bị bắt giữ, sau khi bị cáo buộc đánh cắp một xe bọc thép chở quân, và lái nó đâm vào một hàng xe dân sự.

Lính Anh say xỉn lái xe bọc thép Bulldog.

Đoạn video ghi lại vụ việc lái xe trái phép cho thấy, một chiếc xe bọc thép Bulldog nặng 15 tấn lao nhanh trên một con đường hẹp có nhiều xe đậu dọc hai bên tại doanh trại Swinton, thuộc khu Tidworth Garrison ở làng Perham Down, Wiltshire.

Chiếc xe dường như khó khăn khi di chuyển thẳng và luồn lách giữa các xe, để lại một vệt phá hủy.

Ít nhất hai phương tiện được cho là bị hư hại nặng, bao gồm một xe tải nhỏ và một xe SUV.

The Sun trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, các binh sĩ đã uống rượu bên ngoài doanh trại trước khi trở về vào sáng sớm 24/7.

Một người được cho là đã điều khiển chiếc xe bánh xích trong khi người kia đi cùng, vì xe Bulldog thường cần hai người điều khiển.

Theo báo cáo, chiếc Bulldog không bị hư hại và sau đó được đỗ gọn gàng vào khu vực quy định. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Người lính được cho là thủ phạm gây ra thiệt hại đã bị bắt giữ trong phòng của mình vào rạng sáng sau khi các đồng đội phát hiện ra đống đổ nát. Người bạn đồng hành của anh ta cũng bị tạm giữ.

Một phát ngôn viên quân đội sau đó xác nhận, hai binh sĩ đã bị bắt giữ sau vụ việc tại Perham Down, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

Vụ việc gây thiệt hại ước tính khoảng 100.000 bảng Anh (135.000 USD).

Theo RT
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