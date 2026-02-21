Liên tiếp trẻ bị viêm cơ tim tối cấp nhập viện: Cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Trường hợp điển hình là bé gái 11 tuổi (Hà Nội). Hai ngày trước nhập viện, trẻ xuất hiện buồn nôn, nôn khoảng 10 lần/ngày, kèm đau bụng âm ỉ quanh rốn. Trẻ không sốt, không tiêu chảy, sinh hoạt gần như bình thường nên gia đình nghĩ đến rối loạn tiêu hóa và tự điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Ngày hôm sau, trẻ đau bụng tăng, tiếp tục nôn 5–6 lần trong đêm, dịch nôn màu vàng, cơ thể mệt lả, da tái. Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bệnh lý tim mạch nặng và hội chẩn chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ điều trị ca bệnh viêm cơ tim tối cấp nặng.

10h ngày 7/2, trẻ nhập Khoa Cấp cứu và Chống độc với chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sau đó được chuyển Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.

Thời điểm tiếp nhận, trẻ còn tỉnh táo, chưa suy hô hấp rõ. Tuy nhiên, kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy tổn thương cơ tim nặng, rối loạn vận động lan tỏa, men tim tăng rất cao – dấu hiệu cảnh báo nguy cơ rối loạn nhịp và sốc tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo ThS.BSCKII Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, viêm cơ tim tối cấp có diễn biến cực nhanh, nhiều trẻ còn tỉnh nhưng có thể suy tim, ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ. Nếu chờ biểu hiện suy sụp rõ ràng mới can thiệp, bệnh nhi có thể mất “thời gian vàng”.

Trên cơ sở đó, ê-kíp quyết định điều trị tích cực sớm: đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch và triển khai hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm giảm gánh nặng cho cơ tim, tạo điều kiện phục hồi.

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhi đã được cai ECMO, tự thở, tỉnh táo, các chỉ số huyết động và chức năng tim cải thiện rõ rệt. Nếu tiến triển thuận lợi, trẻ có thể xuất viện trong vài ngày tới với tiên lượng hồi phục hoàn toàn.

Bố bệnh nhi xúc động cho biết gia đình từng nghĩ con chỉ rối loạn tiêu hóa. “Khi trẻ buồn nôn, mệt mỏi, da tái… cha mẹ không nên chủ quan mà cần đưa đến cơ sở y tế sớm. Gia đình xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã kịp thời hội chẩn, chuyển viện an toàn và tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã cứu sống con tôi”, anh chia sẻ.

Hai ca bệnh khác đang điều trị tích cực

Trường hợp thứ hai là bé trai 13 tuổi (Hà Nội), nhập viện ngày 12/2 trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp. Trước đó 3 ngày, trẻ nôn nhiều nhưng không ho, không sốt. Bệnh diễn biến nhanh với rối loạn nhịp tim, suy hô hấp. Ngay trong đêm, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa phối hợp Trung tâm Tim mạch triển khai ECMO cứu sống bệnh nhi. Hiện trẻ tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi sát.

Đặc biệt, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, bệnh viện tiếp nhận bé trai 7 tuổi (Tuyên Quang) nguy kịch, theo dõi viêm cơ tim tối cấp. Trẻ khởi bệnh 5 ngày với sốt, đau bụng, mệt mỏi; đến ngày thứ 5 xuất hiện khó thở, môi tái, suy sụp huyết động. Sau hội chẩn từ xa, trẻ được đặt nội khí quản, dùng thuốc trợ tim và chuyển tuyến khẩn cấp.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được xác định sốc tim, suy tuần hoàn nặng kèm rối loạn nhịp. Ê-kíp đã hội chẩn khẩn và quyết định triển khai ECMO hỗ trợ tuần hoàn. Hiện trẻ đang được theo dõi chặt chẽ, thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu để xác định căn nguyên.

Cảnh báo dấu hiệu không điển hình

Theo các bác sĩ, viêm cơ tim là tình trạng viêm gây tổn thương tế bào cơ tim, ảnh hưởng nghiêm trọng chức năng tim. Nguyên nhân đa dạng, thường gặp nhất là do virus, nhiễm độc, bệnh tự miễn hoặc hội chứng MIS-C.

Điều đáng lưu ý, triệu chứng viêm cơ tim cấp thường không điển hình. Khoảng một nửa trẻ có biểu hiện nhiễm virus vài tuần trước khi khởi phát. Sau đó, trẻ có thể mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, ho… dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa hoặc hô hấp thông thường.

Tuy nhiên, nếu trẻ kèm các dấu hiệu như thở nhanh, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, môi và da tái… cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” cứu sống.