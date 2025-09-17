Mới đây, bác sĩ Ngô Tông Cần, chuyên khoa gan mật – tiêu hóa, Bệnh viện Xin Hui Xin, Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ về trường hợp các bệnh nhân mắc ung thư gan mà ông đang điều trị. Theo bác sĩ Ngô Tông Cần, chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua, bác sĩ đã tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhân mắc ung thư gan.

Bác sĩ cho biết, trường hợp bệnh nhân gần nhất đến khám do có vấn đề ở túi mật. Kết quả siêu âm ban đầu cho thấy bệnh nhân có polyp và sỏi trong túi mật. Tuy nhiên, khi bác sĩ siêu âm kỹ hơn phải phần gan, ông đã phát hiện ra bệnh nhân có 2 khối u, kích thước gần 2cm nằm ở rìa bên phải của gan. Kết quả sinh thiết sau đó chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư gan.

“Đây đã là ca ung thư gan thứ ba mà tôi phát hiện trong tháng này”, bác sĩ Ngô Tông Cần chia sẻ.

Trước đó, bác sĩ cũng đã chẩn đoán cho hai trường hợp bệnh nhân khác mắc ung thư gan thông qua siêu âm.

Bác sĩ Ngô Tông Cần cho biết: “Cả ba bệnh nhân mắc ung thư gan mà tôi tiếp nhận điều trị đều có một điểm chung. Các bệnh nhân đều mắc viêm gan B trước đó nhưng không điều trị dứt điểm. Một trong số các bệnh nhân còn mắc đồng thời cả xơ gan và ung thư gan”.

Cả ba bệnh nhân đều phát hiện mắc ung thư gan khi siêu âm gan.

Mối liên hệ giữa viêm gan B và ung thư gan

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan B (HBV) gây nên. Bệnh nhân mắc viêm gan B mạn tính nếu không tuân thủ điều trị nghiêm ngặt có nguy cơ bị tổn thương gan, suy gan cấp, hôn mê gan, suy đa tạng, tăng nguy cơ mắc ung thư gan,...

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature chỉ ra rằng hơn một nửa số ca ung thư gan trên thế giới có liên quan đến nhiễm viêm gan B mạn tính.

Về cơ chế gây bệnh, theo thông tin đăng tải trên chuyên trang y tế Mỹ Healthline, khi bị nhiễm viêm gan B, virus sẽ theo dòng máu đến gan và xâm nhập vào các tế bào gan. Bản thân virus viêm gan B không làm tổn thương các tế bào gan mà do hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tấn công và phá hủy những tế bào gan có nhiễm virus, do đó gây nên tổn thương gan, viêm gan. Theo thời gian, mô gan bị tổn thương sẽ biến đổi thành mô xơ, từ đó có thể dẫn đến xơ gan, suy gan và thậm chí có thể phát triển thành ung thư gan.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những nhiễm viêm gan B mạn tính và không được can thiệp y tế hoặc điều trị kịp thời có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 25%.

Viêm gan B nếu không được điều trị kịp thời có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan.

Khuyến cáo của chuyên gia

Bác sĩ Ngô Tông Cần khuyến cáo mọi người cần tiêm vaccine phòng ngừa virus viêm gan B để ngăn ngừa nhiễm virus viêm gan B. Ngoài ra, những trường hợp đã mắc viêm gan virus B cần điều trị bằng thuốc kháng virus theo chỉ định của bác sĩ đồng thời đi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm sàng lọc ung thư gan thường xuyên để phát hiện sớm bệnh.