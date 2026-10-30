Liên tiếp các trường hợp rết cắn phải nhập viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tiếp tiếp nhận người bệnh bị rết cắn gây đau buốt, sưng nề, trong đó có trường hợp phải nhập viện theo dõi và điều trị.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Thời gian gần đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nhiều trường hợp bị rết cắn với biểu hiện đau nhức, sưng tấy tại vị trí tổn thương. Một số người bệnh không xác định rõ loài vật gây vết cắn, chỉ đến viện khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng.

Trường hợp thứ nhất là người bệnh T.N.S., 43 tuổi, trú tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, nhập viện sau khi bị một con vật chưa xác định cắn vào gót chân trái. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận hai dấu răng cách nhau khoảng 1 cm, vùng quanh vết cắn bầm tím, bàn chân sưng tấy lan tỏa và đau buốt nhiều. Người bệnh được chẩn đoán theo dõi rết cắn, điều trị giảm đau, giảm phù nề và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Sau một ngày, tình trạng ổn định và người bệnh được xuất viện.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 29 tuổi, nhập viện khoảng 3 giờ sau khi bị rết cắn. Vùng quanh vết cắn sưng tấy lan rộng khoảng 10 cm, đau nhức nhiều. Người bệnh được nhập viện theo dõi, điều trị giảm đau, giảm phù nề và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Sau khoảng 10 giờ, triệu chứng đau buốt giảm, vết thương ổn định. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe ở cẳng chân nên chuyển người bệnh đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

Trường hợp gần đây nhất là người phụ nữ 76 tuổi bị rết cắn vào chân khi đi tập thể dục. Vết cắn gây sưng nề, đau buốt nhiều. Sau điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tình trạng người bệnh ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Bùi Thị Thương, Khoa Cấp cứu, rết cắn thường gây đau buốt, sưng tấy tại vị trí tổn thương. Phần lớn trường hợp có biểu hiện tại chỗ, nhưng một số người có thể xuất hiện phản ứng toàn thân, đặc biệt khi có cơ địa dị ứng hoặc tổn thương rộng.

Khi bị rết hoặc côn trùng nghi có độc cắn, người dân cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, có thể chườm lạnh để giảm đau, sưng. Không tự ý rạch, chích, nặn hoặc hút nọc độc. Nếu đau nhiều, sưng nề tăng nhanh, nổi mề đay, chóng mặt, nôn ói hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế ngay.

Đặc biệt, khi không xác định được con vật gây vết cắn, người dân không nên chủ quan nếu triệu chứng tăng lên. Thăm khám sớm giúp đánh giá tổn thương, theo dõi phản ứng toàn thân và xử trí kịp thời khi cần thiết.