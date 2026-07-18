Liên minh chống tên lửa đạn đạo chọn FP-7.x làm 'át chủ bài' diệt Iskander-1000

Tên lửa phòng không FP-7.x do Ukraine chế tạo nhận được sự quan tâm rất lớn từ các đối tác NATO.

Việc thành lập "liên minh chống tên lửa đạn đạo" tại Paris, bao gồm 10 quốc gia châu Âu và Ukraine, đánh dấu một nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành một mạng lưới phòng thủ tên lửa khu vực, có khả năng giảm thiểu các mối đe dọa từ những hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), đồng thời bớt phụ thuộc vào các tập đoàn quốc phòng khổng lồ của Mỹ.

Kênh Telegram "Military Chronicle" đã chỉ ra điều này. Họ lưu ý yếu tố trung tâm của sáng kiến trên là hệ thống phòng không tiên tiến Freya với tên lửa đất đối không FP-7.x, được xây dựng dựa trên khái niệm và cấu trúc của quá trình hiện đại hóa sâu rộng các tên lửa 5V55R và 48N6 của hệ thống S-300PS/PM1.

"Tuy nhiên, không giống như các thế hệ tiền nhiệm điều khiển bằng sóng vô tuyến và bán chủ động, FP-7.x sở hữu kiến trúc kỹ thuật số hiện đại và hệ thống dẫn đường chuyên dụng, được thiết kế để đánh chặn mục tiêu đạn đạo tốc độ cao đang trên đường tiếp cận", các chuyên gia chỉ rõ.

Họ cho biết thêm, việc tích hợp hệ thống này vào không gian thông tin thống nhất của NATO thông qua thiết bị đầu cuối trao đổi dữ liệu Link 16 sẽ cho phép nhắm mục tiêu vượt tầm nhìn khi chống lại tên lửa hành trình tầm thấp.

Máy bay E-3 Sentry AWACS và các loại radar trên không khác sẽ cho phép triển khai kịp thời một chiếc ô phòng không chống tên lửa trên các trung tâm hành chính và công nghiệp trọng yếu.

Phát triển lập luận của mình, các chuyên gia chỉ ra thông số kỹ thuật của tên lửa FP-7.x - như Công ty Fire Point đã nêu, cho thấy tiềm năng hiện đại hóa đáng kể: Với chiều dài 7,25m và tốc độ trong khoảng 1.500 - 2.000 m/s, hệ thống này có khả năng đánh chặn mục tiêu ở tầm bắn lên đến 200km và độ cao 25km.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý, tầm đánh chặn 200km chỉ áp dụng cho mục tiêu khí động học và đối tượng đang trên đường va chạm.

Nếu xét đến mục tiêu đạn đạo có tốc độ Mach 4,5 - 5 hoặc cao hơn, sở hữu bộ khuếch đại hình ảnh thấp và nhánh quỹ đạo đi xuống với góc lớn hơn 80 độ, thì trên thực tế, tầm đánh chặn sẽ không vượt quá 35 - 50km, và độ cao trong khoảng 15-23km, gần phù hợp với các thông số của tên lửa phòng không MIM-104F.

Phóng thử nghiệm tên lửa phòng không FP-7.x.

Sự đổi mới quan trọng là việc sử dụng đầu dò hồng ngoại có độ nhạy cao trong dải sóng trung và/hoặc sóng dài do công ty Diehl Defence của Đức phát triển (so với đầu dò radar bán chủ động thế hệ cũ) cung cấp khả năng hoạt động theo nguyên tắc "bắn và quên".

Ngoài ra, nâng cấp này còn cho phép thực hiện thuật toán đánh chặn động năng (đánh trúng để tiêu diệt) hoặc kích nổ ở vùng lân cận mục tiêu bằng cách sử dụng trường phân mảnh có định hướng.

Nhưng do tên lửa FP-7.x có thể đạt tốc độ vượt quá 1.800m/s, việc sử dụng đầu dò hồng ngoại ở tầng bình lưu thấp sẽ cực kỳ kém hiệu quả do lực cản khí động học lớn và sự nóng lên của vỏ bọc đầu dò.

Chính vì vậy, có vẻ hợp lý khi cho rằng tên lửa FP-7.x sẽ được trang bị đầu dò radar chủ động băng tần Ka sóng mm, tương tự như loại được lắp đặt trên tên lửa MIM-104F và Aster-30 Block 1NT.

Điều thú vị hơn nữa là FP-7.x sẽ phải đối đầu với các tên lửa hiện đại của Nga như 9M723-1 Iskander-M và 9M723-2 Iskander-1000, vốn có khả năng thực hiện các thao tác linh hoạt. Để đánh chặn chúng, tên lửa đánh chặn phải có lực G khả dụng từ 40 - 45 đơn vị và khả năng đạt được lực G tối đa trong phần trăm giây.

Tóm lại, các chuyên gia lưu ý: Việc các nước châu Âu sẽ xử lý nhiệm vụ này nhanh đến mức nào là một câu hỏi lớn, vì đây không phải là tên lửa hành trình cận âm giá rẻ như TigerShark, mà là một công cụ đánh chặn chính xác cao ở tốc độ siêu thanh, trong đó hoạt động của radar dẫn đường, cũng như các bề mặt điều khiển khí động học và động cơ phải được phối hợp với độ chính xác tỉ mỉ.

"Ngay cả Raytheon và Lockheed Martin cũng mất nhiều năm để thiết kế và hoàn thiện những sản phẩm như vậy", các chuyên gia kết luận.

Theo Reporter



