Liên danh có Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc muốn tham gia dự án metro 3,3 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam, cam kết chuyển giao công nghệ đào hầm TBM

Liên danh GFS, Delta Group và PowerChina vừa đề xuất tham gia nghiên cứu, thiết kế, thi công tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) theo hình thức tổng thầu EPC.

Liên danh Tập đoàn GFS - Tập đoàn Xây dựng Delta (Delta Group) - Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được tham gia nghiên cứu, khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) theo hình thức tổng thầu EPC.

Theo đề xuất, liên danh cam kết tập trung nguồn lực để triển khai nghiên cứu, phát huy tối đa năng lực trong nước và thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chi phí và thời gian theo quy định.

Đồng thời, liên danh cũng cam kết chuyển giao công nghệ vận hành máy đào hầm TBM cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam, góp phần từng bước làm chủ công nghệ thi công hầm hiện đại và giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài trong quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án metro số 6 giai đoạn 1 và hiện dự án chưa triển khai các bước đầu tư tiếp theo.

Theo Sở Tài chính, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư, chủ đầu tư sẽ lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định để tổ chức đấu thầu. Vì vậy, cơ quan này đề nghị liên danh chủ động làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM để cập nhật tiến độ chuẩn bị đầu tư và tham gia đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch đã được UBND TP.HCM phê duyệt, tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu, dự kiến được phê duyệt dự án trong tháng 11/2026, khởi công vào ngày 31/12/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2030.

Metro số 6 giai đoạn 1 là một đoạn tuyến nằm trong 4 hành lang đường sắt đô thị kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.

Tuyến này sẽ kết nối liên thông với metro số 2 tại ga Bà Quẹo đi qua ba nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất (T1, T2, T3) và kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại nút giao Phú Hữu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,3 tỷ USD.

Metro số 6 giai đoạn 1 là một đoạn tuyến nằm trong 4 hành lang đường sắt đô thị kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành (Ảnh: MAUR).

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