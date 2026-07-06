Lê Bống lại gây tranh cãi!

Trong clip học việc mới, netizen chỉ ra loạt chi tiết "sạn" nghi ngờ Lê Bống diễn sâu.

Là một trong những nội dung sáng tạo sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng khủng, Lê Bống (Lê Xuân Anh) luôn là tâm điểm hút mọi sự chú ý của cư dân mạng. Thời gian gần đây, cô nàng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi lấn sân sang con đường MC, biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp và nỗ lực thay đổi hình tượng theo hướng trưởng thành, tri thức hơn.

Tuy nhiên, "sóng gió" chưa bao giờ thực sự rời xa nữ TikToker. Mới đây nhất, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô nàng đi học việc, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình dưới sự chỉ bảo của "Cô Kim Tiến" (NSƯT Kim Tiến) đã bất ngờ vấp phải luồng ý kiến trái chiều gay gắt. Hàng loạt "thám tử mạng" đã nhanh chóng tràn vào phần bình luận, chỉ ra những chi tiết bất hợp lý và đặt nghi vấn lớn: Phải chăng Lê Bống đang "diễn sâu" để tạo nội dung lấy lòng người hâm mộ?

Từ câu chuyện "áp lực học việc" đến những giọt nước mắt tự trách

Trong clip được đăng tải, Lê Bống xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc và gần như để mặt mộc. Đoạn đầu video cho thấy cô diện một chiếc áo khoác denim năng động, gương mặt rạng rỡ và tràn đầy năng lượng khi nói về việc được đi học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ đi trước. Đi kèm với hình ảnh là những dòng phụ đề tràn đầy tâm sự:

"Lúc này là thấy Cô chỉ dạy từng chút nhỏ mà bản thân thấy mình cứ học mãi vẫn chẳng thể tốt lên. Tự trách mình sao lại để Cô phải phiền lòng".

Biểu cảm của nữ MC sinh năm 1995 chùng xuống rõ rệt. Đôi mắt cô đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, thể hiện sự bất lực, nghẹn ngào vì áp lực công việc quá lớn và nỗi tự trách khi chưa đáp ứng được kỳ vọng của người thầy gạo cội.

"Soi" bối cảnh: Netizen bóc mẽ loạt "sạn" bất hợp lý

Dù mang thông điệp tích cực về sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến, đoạn video của Lê Bống lại không thể vượt qua được đôi mắt vô cùng tinh tường của cộng đồng mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, dưới bài viết đã nổ ra một cuộc tranh luận nảy lửa với gần 600 bình luận. Thay vì đồng cảm với những giọt nước mắt của cô, phần lớn netizen lại tập trung "nhặt sạn" bối cảnh hậu trường.

Chiếc rèm cửa và điều hòa "bất biến" xuyên thời gian

Chi tiết khiến người xem hoài nghi nhất chính là sự mâu thuẫn giữa việc thay đổi trang phục và không gian xung quanh. Nhiều tài khoản đã tinh ý nhận ra, dù Lê Bống có thay đổi bao nhiêu bộ quần áo (từ áo khoác bò sang áo thun xám) để biểu thị cho các mốc thời gian học tập khác nhau, thì chiếc rèm cửa màu nâu phía sau và nếp gấp của nó, cho đến vị trí của chiếc điều hòa vẫn giữ nguyên một góc độ, không hề xê dịch dù chỉ một milimet.

Một khán giả hài hước để lại bình luận nhận được nhiều lượt thả tim: "Ủa sao thay mấy bộ quần áo rồi mà cái rèm với cái điều hòa vẫn y nguyên vậy???". Một người khác tiếp lời: "Cái rèm nếp gấp không thay đổi luôn, chắc ngày tắm 7 lần nên quần áo thay đổi liên tục luôn mờ". Chi tiết này khiến cư dân mạng tin rằng cô nàng chỉ đang thay đồ liên tục tại chỗ trong cùng một buổi để "quay một thể" rồi dựng thành một chuỗi hành trình dài ngày.

Nghịch lý "Có ghế trước rồi mới học sau"

Bên cạnh lỗi bối cảnh, quy trình làm nghề của Lê Bống cũng bị đưa vào tầm ngắm. Nhiều người thắc mắc vì sao cô nàng đã lên sóng dẫn các chương trình chính thức, định hình phong cách MC truyền hình từ lâu nhưng đến tận bây giờ mới đăng clip đi học những kỹ năng cơ bản nhất như đọc báo, sửa tính ẩu đoảng.

"Ủa tưởng dẫn chương trình rồi thì phải học cái này trước rồi chứ?",

"Sao đi làm rồi mới học việc ạ?",

"Quay video đăng trước... học sau được không? Hay là có ghế trước rồi mới học sau thật à?"...

Những câu hỏi dồn dập này xoáy sâu vào nghi vấn năng lực thực sự của hotgirl. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang cố tình "làm màu" để xây dựng hình tượng một cô gái chăm chỉ, chịu thương chịu khó, dám nhìn nhận khuyết điểm để sửa sai, nhưng cách triển khai nội dung lại thiếu tính logic, tạo cảm giác giả tạo.

Giữa tâm bão chỉ trích và mỉa mai, vẫn có không ít người hâm mộ và khán giả trung lập lên tiếng bảo vệ Lê Bống. Việc học là cả một đời, đặc biệt là với nghề MC/Biên tập viên. Kể cả khi đã được lên hình, việc một người trẻ tìm đến các bậc tiền bối gạo cội để tiếp tục tầm sư học đạo, nâng cao chuyên môn, sửa chữa những hạt sạn phát âm hay phong thái là điều rất đáng trân trọng, chứ không đáng bị mỉa mai là "đi làm rồi mới học".

Màn tranh cãi lần này của Lê Bống một lần nữa cho thấy ranh giới vô cùng mong manh giữa một nội dung mang tính "truyền cảm hứng thực tế" và một sản phẩm bị coi là "diễn kịch làm màu" trên mạng xã hội. Khán giả ngày nay đã trở nên thông thái hơn rất nhiều, họ không chỉ xem nội dung bề nổi mà còn có khả năng bóc tách, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất trong khung hình.

Việc Lê Bống nỗ lực thay đổi bản thân, theo đuổi con đường MC chính quy là một hành trình dài đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để nhận được sự công nhận hoàn toàn từ công chúng, cô nàng có lẽ cần phải tinh tế, cẩn trọng và chân thực hơn nữa trong khâu sản xuất hình ảnh. Những giọt nước mắt và sự cố gắng sẽ chỉ thực sự chạm đến trái tim người xem khi nó không bị bao quanh bởi sự dàn dựng lộ liễu.