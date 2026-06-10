Mỹ cần một trung tâm chỉ huy trên không thế hệ mới nhằm duy trì liên lạc trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Theo thông tin mà RIA Novosti thu được sau khi xem xét các tài liệu ngân sách của Không quân Mỹ, cơ quan này đã yêu cầu 2,2 tỷ USD để phát triển một loại máy bay "ngày tận thế" mới.

Dự án nói trên liên quan đến việc chế tạo sở chỉ huy trên không E-4C. Theo số liệu, khoản kinh phí được yêu cầu là cho năm tài chính 2027 và vượt quá 23,2% so với số tiền được phân bổ cho chương trình năm nay. Nguyên nhân theo giải thích là do khối lượng công việc kỹ thuật và thử nghiệm được mở rộng đáng kể.

Tài liệu cho biết máy bay mới sẽ thay thế chiếc E-4B đã cũ. Giống như tất cả những phương tiện đặc biệt trong Không quân Mỹ, nó sẽ được bảo vệ khỏi các vụ nổ hạt nhân và xung điện từ.

Máy bay này sẽ cho phép Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh và các quan chức chủ chốt khác chỉ huy quân đội trong trường hợp sở chỉ huy mặt đất bị phá hủy.

Cơ quan thông tấn Nga đã được biết về việc Lầu Năm Góc đã trao hợp đồng phát triển cho Tập đoàn Sierra Nevada. Giai đoạn thiết kế chính dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2031 để tiến tới chế tạo.

Cấu trúc của máy bay "ngày tận thế" E-4 Mercury của Không quân Mỹ.

Đáng chú ý là bên cạnh Mỹ, Nga cũng đang lên kế hoạch tạo ra sở chỉ huy trên không mới cho Tổng thống Putin, dựa trên loại máy bay chở khách Il-96-400M thế hệ mới.

Một vấn đề nữa cũng cần nhắc tới đó là chuyên cơ Air Force One tạm thời của Tổng thống Donald Trump do chính phủ Qatar trao tặng đã hoàn thành nâng cấp và sơn màu mới, phương tiện này sẽ phục vụ cho tới sau năm 2028, khi những chiếc VC-25B sẵn sàng.