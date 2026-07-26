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Lầu Năm Góc bị yêu cầu điều tra về tổn thất trong cuộc chiến với Iran

Hoàng Vân
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Một vụ bê bối chính trị nội bộ đang nổ ra tại Mỹ liên quan đến việc tiết lộ thông tin về thương vong quân sự trong cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Lầu Năm Góc bị yêu cầu điều tra về tổn thất quân sự trong cuộc chiến với Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Ngày 24/7, Lầu Năm Góc bất ngờ điều chỉnh số liệu thương vong chính thức trong cuộc chiến với Iran từ 18 xuống còn 14 người, sau khi loại 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong tháng này khỏi cơ sở dữ liệu.

Trang web của Lầu Năm Góc tiếp tục hiển thị dữ liệu không chính xác về số lượng binh sĩ Mỹ thương vong trong cuộc chiến với Iran.

Động thái này làm dấy lên tranh cãi về tính minh bạch trong công bố thông tin của chính quyền Mỹ, và đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lập pháp Mỹ.

Nhiều hãng truyền thông lớn của Mỹ đưa tin, một cuộc xung đột nội bộ đã xảy ra giữa Quốc hội Mỹ và giới lãnh đạo quân đội nước này.

Các quan chức lập pháp đã cáo buộc Bộ Chiến tranh công bố số liệu thống kê không chính xác về số binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Trước tình hình hiện tại, một nhóm các nhà lập pháp đã khởi xướng một cuộc điều tra chính thức đối với ban lãnh đạo Bộ Chiến tranh.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi thư cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth yêu cầu báo cáo đầy đủ, chính xác về những tổn thất của quân đội.

Các nhà lập pháp nhấn mạnh, cần có một cuộc điều tra và việc công bố thông tin chính xác.

Theo Avia-pro
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