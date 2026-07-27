Lâu lắm rồi mới thấy Tăng Thanh Hà thế này!

Tăng Thanh Hà diện phong cách nào cũng khiến netizen bàn tán.

Được mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt, Tăng Thanh Hà hiếm khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm hay khoe vóc dáng quá táo bạo trên mạng xã hội. Chính vì vậy, mỗi lần bà mẹ ba con diện táo bạo hơn bình thường sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đăng tải khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ bên hồ bơi. Dù chỉ diện áo tắm màu đen kết hợp áo sơ mi hồng khoác hờ, nữ diễn viên vẫn khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa bởi vẻ ngoài cuốn hút. Thiết kế đơn giản giúp cô khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh, đôi chân thon dài cùng vóc dáng săn chắc ở tuổi 40.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù không tạo dáng cầu kỳ hay trang điểm đậm, Tăng Thanh Hà vẫn toát lên thần thái sang trọng, cuốn hút. Diễn viên Trâm Anh cũng phải trầm trồ để lại bình luận khen nụ cười không lẫn vào đâu được của ngọc nữ Tăng Thanh Hà.

Lâu lắm rồi netizen mới nhìn thấy Tăng Thanh Hà gợi cảm như thế này

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi làng giải trí để tập trung xây dựng tổ ấm. Từ một trong những "ngọc nữ" đình đám nhất màn ảnh Việt, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc ba con và đồng hành cùng chồng trong lĩnh vực kinh doanh. Dù không còn đóng phim hay xuất hiện dày đặc trước truyền thông, cái tên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ giảm sức hút. Mỗi lần "ngọc nữ" cập nhật hình ảnh mới đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà cùng gia đình sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những lát cắt bình dị của cuộc sống như tự tay vào bếp nấu ăn, chăm sóc khu vườn, cắm hoa, tập thể thao hay đưa các con đi du lịch. Dù là con dâu của một trong những gia đình doanh nhân nổi tiếng, cô hiếm khi khoe cuộc sống xa hoa mà theo đuổi phong cách sống tối giản, đề cao sự riêng tư và những giá trị gia đình.

"Ngọc nữ" chuộng phong cách đời thường đơn giản, kín đáo nhưng toát khí chất sang chảnh

Bên cạnh việc vun vén tổ ấm, Tăng Thanh Hà còn được xem là một "nữ doanh nhân mát tay". Cô tham gia điều hành nhiều lĩnh vực kinh doanh, từ nhà hàng, ẩm thực đến thời trang và phong cách sống. Dù bận rộn với công việc, nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh và dành thời gian cho bản thân. Chính lối sống khoa học ấy được nhiều người cho là bí quyết giúp cô giữ được vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ sau ba lần sinh nở.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Vbiz. Điều khiến cô luôn nổi bật không chỉ là ngoại hình trẻ trung mà còn nằm ở khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng hiếm có. Không chạy theo xu hướng khoe thân hay tạo scandal để giữ sức nóng, "ngọc nữ" vẫn khiến công chúng dõi theo bằng chính cuộc sống viên mãn, phong cách tinh tế và hình ảnh đẹp được gìn giữ suốt nhiều năm qua.

Tăng Thanh Hà được công chúng gọi là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt

Ảnh: FBNV