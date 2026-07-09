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Lật tàu trên biển Vân Đồn, 3 người được cứu, 2 người mất tích

Hoàng Dương
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Một tàu chở 5 người bất ngờ bị lật trên vùng biển Bản Sen (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Chiều 9/7, thông tin từ UBND đặc khu Vân Đồn cho biết, các lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm cứu nạn sau vụ lật tàu xảy ra trên vùng biển Bản Sen.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu bị lật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tàu mang số hiệu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Đại Năng, Hải Phòng) làm thuyền trưởng gặp sự cố và bị lật khi đang hoạt động trên vùng biển Bản Sen . Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan triển khai phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở (SN 1981) và ông Nguyễn Văn Cương. Các nạn nhân đều trú tại phường Đại Năng, Hải Phòng và đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn để cấp cứu, theo dõi sức khỏe.

Vẫn còn 2 người mất tích sau vụ chìm tàu trên biển Vân Đồn.

Hai người còn mất tích là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978) và ông Trương Văn Phượng (SN 1973), là anh em ruột, cùng trú tại phường Đại Năng, Hải Phòng.

Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn trên biển.

Nguyên nhân vụ lật tàu đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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Tags

Ban chỉ huy quân sự

Đồn Biên phòng Hạ Long

Trương Văn Hạnh

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