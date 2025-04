Lập trình viên 35 tuổi kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng bỗng nghỉ việc: Biết lý do ai cũng đồng tình

Đây là câu chuyện của anh Ngô, ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.

Anh Ngô là lập trình viên, thường xuyên phải thức khuya đến 1-2 giờ sáng để hoàn thành công việc, ngày hôm sau anh lại dậy từ 7 giờ sáng để đi làm, trang Sina đưa tin. Anh Ngô cho biết mặc dù công việc bận rộn và áp lực nhưng bù lại anh có mức lương khá cao, 30.000 nhân dân tệ (tương đương với khoảng 106 triệu đồng) một tháng.

Tuy nhiên, gần đây, anh Ngô đã phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ xuất huyết ở vùng thân não. Nguyên nhân là do thức khuya trong thời gian dài. May mắn do được cấp cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe của anh Ngô đã ổn định.

Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào ngày 21/4 vừa qua, anh Ngô cho biết sau khi anh lâm bệnh, gánh nặng gia đình đặt cả lên vai của vợ. Anh Ngô nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe.

“Tôi sẽ nghỉ việc lập trình viên và cân nhắc mở một gian hàng nhỏ để kinh doanh sau khi khỏi bệnh để giữ gìn sức khỏe và sống trọn vẹn hơn”, anh Ngô nói.

Anh Ngô đang điều trị ở bệnh viện. (Nguồn: Sina)

Câu chuyện của anh Ngô sau đó đã nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra đồng tình với quyết định của anh Ngô.

“Sự thật là làm lập trình viên còn tệ hơn tự bán hàng kinh doanh”, một cư dân mạng viết.

Một người khác để lại bình luận sau khi đọc bài báo: “Cho nên tôi chẳng bao giờ ghen tị với những người có mức lương cao. Họ đều đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền”.

“Các công ty giờ đây luôn yêu cầu một người làm công việc của năm người, và người đó sẽ phải làm việc đến khi kiệt sức”, một độc giả để lại bình luận.

“Tóc tôi đã bạc đi rất nhiều dù tôi chỉ mới 28 tuổi. Áp lực công việc rất nặng nề. Nhiều khi tôi không thể chịu đựng nổi”, một người khác chia sẻ.

Một cư dân mạng khác bày tỏ quan điểm: “Nếu phải làm việc đến khi kiệt sức và đánh đổi sức khỏe để kiếm 30.000 tệ/tháng rồi lại dùng chính những đồng lương của mình để chữa bệnh thì thật không đáng”.

Một người khác bình luận: “Nhiều lúc chỉ muốn mua một căn nhà nhỏ có sân vườn ở vùng quê, trồng rau, nuôi gà, đào ao cá nhỏ, chỉ cần không bị ốm có sức khỏe thì kiếm ít tiền hơn cũng được”.

Ngoài ra, còn rất nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ rằng mặc dù không muốn làm thêm giờ, không muốn thức khuya làm việc nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc để trang trải cuộc sống.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ về áp lực công công việc của bản thân dưới câu chuyện của anh Ngô. (Ảnh minh họa)

Thức khuya gây hại sức khỏe tim mạch thế nào?

Từ lâu, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo rằng thức khuya liên tục có thể tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có bệnh lý tim mạch.

Bác sĩ Liệu Bổn Lập, bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện đa khoa Thanh Minh ở Đài Loan (Trung Quốc) cho biết thức khuya trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học trong cơ thể. Khi thức khuya, cơ thể sẽ tiết ra một lượng lớn hormone căng thẳng adrenaline và kích thích hệ thống thần kinh giao cảm. Tình trạng này có thể khiến nhịp tim tăng lên, các mạch máu bị co thắt liên tục, dẫn đến tăng huyết áp.

Huyết áp tăng cao trong thời gian dài không được điều trị có thể sẽ gia tăng áp lực lên thành mạch, khiến mạch máu dễ bị tổn thương, từ đó tăng nguy cơ vỡ mạch máu não và gây ra đột quỵ xuất huyết não.

Thức khuya có thể khiến huyết áp tăng cao và tăng nguy cơ mắc đột quỵ xuất huyết não.

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2021 thậm chí còn chỉ ra rằng những người thường xuyên tăng ca, làm việc hơn 55 giờ/tuần có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn 35% so với những người làm việc 35-40 giờ/tuần (tương đương với làm việc 8 giờ/ngày, làm 5 ngày/tuần), tạp chí Forbes đưa tin.

Nguyên nhân là do làm việc trong thời gian dài có thể gây căng thẳng, khiến cơ thể tăng tiết các hormone như norepinephrine, adrenaline, cortisol, gây tăng huyết áp và ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ Maria Neira, Giám đốc Bộ Môi trường, Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhấn mạnh: “Làm việc 55 giờ trở lên mỗi tuần là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe. Do đó, mọi người cần đặc biệt lưu ý”.

(Theo Sina, Epochtimes, Forbes)