Lắp đặt máy khử rung tim tự động tại tuyến Metro số 1 TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, đột tử do ngừng tim ngoài bệnh viện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu.

Theo thống kê tại Mỹ, mỗi năm có từ 300.000 đến 400.000 ca đột tử do ngừng tim , nhưng tỷ lệ sống sót hiện chỉ đạt khoảng 10%. Nguyên nhân chính là người bệnh không được phát hiện kịp thời, thiếu người hỗ trợ kỹ năng cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị cần thiết như máy phá rung tim tự động.

“Trong chiến lược cấp cứu ngừng tim cộng đồng, máy khử rung tim tự động (AED) được xem là “vũ khí chiến lược” giúp tăng tỷ lệ sống sót lên đến 50 - 70% nếu được sử dụng trong vòng 3 - 5 phút đầu tiên. Đây là “thời điểm vàng” để cứu sống - điều mà hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp đôi khi không thể tiếp cận đủ nhanh nếu không có thiết bị hỗ trợ sẵn sàng tại chỗ”, BS Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định trao tặng máy AED cho Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Việc triển khai các máy AED tại nhà ga Metro, nơi đón hàng ngàn lượt người mỗi ngày được đánh giá là bước đi rất cần thiết, hiện đại và đúng hướng. Không chỉ là một thiết bị y tế, AED còn là biểu tượng của sự quan tâm, đặt tính mạng người dân lên trên hết trong mọi chính sách phát triển.

Ngay sau lễ trao tặng sáng nay 23/1, chương trình tiếp tục với hoạt động huấn luyện cấp cứu ngừng tim và hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động cho các nhân viên làm việc ở tuyến Metro.

Nội dung tập huấn tập trung hoàn toàn vào thực hành, sát thực tế, chuẩn y khoa, dễ thao tác và có thể áp dụng ngay. Nhân viên tuyến Metro số 1 được hướng dẫn nhận biết sớm tình trạng ngừng tim, thực hành CPR, sử dụng máy AED trong các tình huống giả định, đồng thời phối hợp hiệu quả với hệ thống cấp cứu 115.

Toàn bộ quá trình đào tạo được giám sát trực tiếp bởi bác sĩ, giúp học viên thao tác đúng - nhanh - an toàn khi gặp tình huống khẩn cấp. Đội ngũ nhân viên tuyến Metro tham gia tập huấn sẽ được Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp giấy chứng nhận “Thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp”, đủ năng lực hỗ trợ hành khách và người dân khi cần thiết.

Nhân viên tại tuyến Metro được huấn luyện kỹ năng sử dụng máy khử rung tim tự động (AED).

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Việc huấn luyện kỹ năng cấp cứu mang lại hiệu quả rất lớn không chỉ với nhân viên y tế mà đặc biệt với cộng đồng. Trong cấp cứu ngừng tim, thời gian là yếu tố sống còn, trong khi nhân viên y tế không thể lúc nào cũng có mặt ngay tại hiện trường. Những người ở gần nạn nhân nhất chính là người thân, bạn bè hoặc người xung quanh. Vì vậy, các chương trình huấn luyện trên thế giới đều tập trung mạnh vào cộng đồng”.

Theo bác sĩ, lực lượng y tế dù phản ứng nhanh đến đâu cũng cần ít nhất khoảng 10 phút để tiếp cận hiện trường. Nếu trong khoảng thời gian đó bệnh nhân không được sơ cứu đúng cách, khi nhân viên y tế đến nơi thì mọi việc có thể đã quá muộn, khả năng cứu sống rất thấp.

Ngược lại, chỉ cần những động tác sơ cứu ban đầu đơn giản nhưng đúng kỹ thuật từ người xung quanh cũng có thể duy trì sự sống, giúp việc cấp cứu sau đó thuận lợi hơn rất nhiều và tăng đáng kể cơ hội sống sót cho bệnh nhân.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân cần trang bị nhiều hơn kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, đặc biệt là cấp cứu ngừng tim. Việc này không chỉ để hỗ trợ bác sĩ mà trước hết là để bảo vệ chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ở nhiều nước châu Âu, kỹ năng sơ cấp cứu đã được đưa vào giảng dạy từ bậc học đường, từ tiểu học đến trung học với nội dung phù hợp từng độ tuổi. Khi cộng đồng có kiến thức và kỹ năng cơ bản, việc xử trí ban đầu trong các tình huống khẩn cấp sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong khi chờ lực lượng y tế đến.