Cùng đóng bảo hiểm xã hội 18 năm, người lao động tự do có thể nhận mức lương hưu khác nhau tùy theo một số điều kiện ít người chú ý.

Người làm nghề tự do, buôn bán nhỏ có thể tự đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưu, nhưng quyền lợi có một số điểm khác người làm công ăn lương.

