HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lãnh tụ Tối cao Iran 'ở ẩn' đến bao giờ?

Minh Hạnh
|

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện trước công chúng cho đến khi xung đột với Mỹ - Israel kết thúc, và tình hình an ninh được cải thiện, một nguồn tin của Iran nói với hãng thông tấn Tass.

Lãnh tụ Tối cao Iran 'ở ẩn' đến bao giờ? - Ảnh 1.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

“Lãnh tụ Tối cao sẽ không xuất hiện trước công chúng trong thời gian tới vì lý do an ninh. Chính phủ đang chờ tình hình bình thường hóa. Sau đó, ngài ấy sẽ xuất hiện trước công chúng”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói thêm, rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei với một nhà lãnh đạo nước ngoài có thể là cuộc điện đàm hoặc cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, nhiều người kỳ vọng ông Mojtaba Khamenei sẽ tham dự tang lễ cha mình - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - hồi đầu tháng 7. Tuy nhiên, ông đã không xuất hiện.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin công khai hay hình ảnh nào được công bố về ông Mojtaba Khamenei, người đã bị thương trong vụ tấn công khiến cha ông và các thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Ông đã bị thương nặng ở một hoặc cả hai chân, những người thân cận với ông nói với Reuters .

Trong phát ngôn gần đây nhất, ông Mojtaba Khamenei đã tuyên bố rằng Tehran sẽ trả thù cho sự ra đi của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và những người Iran khác đã trở thành nạn nhân trong các cuộc tấn công do Mỹ và Israel gây ra.

Lúa cao gần 1,8m: Việt Nam đã biến tuyệt vọng thành cảnh tượng hồi sinh chưa từng thấy ở Cuba
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại