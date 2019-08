Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội nói gì về việc chặt hạ cây sưa trong đêm?

Liên quan đến việc chặt hạ cây sưa lớn ở phố Thuốc Bắc (Hà Nội), ông Hà Duy Mạnh - Trưởng Công an phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) cho biết, do thời gian qua trên địa bàn có mưa to gió lớn nên cây sưa trên phố Thuốc Bắc có hiện tượng nghiêng, vẹo có nguy cơ gãy đổ.

"Ngày hôm qua tôi trực chỉ huy đã trực tiếp báo với Công an quận Hoàn Kiếm và báo cho lãnh đạo UBND phường Hàng Bồ, sau đó đồng chí Chủ tịch và Bí thư phường Hàng Bồ đã liên hệ với công ty cây xanh. Đến đêm 16/8, công ty cây xanh đã xuống tiến hành chặt hạ và có biên bản thu hồi đầy đủ, được chuyển về xử lý theo quy định", lãnh đạo Công an phương Hà Bồ nói.

Còn ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ UBND phường Hàng Bồ có cây sưa trên phố Thuốc Bắc bị nghiêng ngả và có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị có phối hợp làm việc với bốn bên là chính quyền, ban duy tu, công an và UBND phường Hà Bồ thì thống nhất cách xử lý chứ phía công ty không tự làm việc này.

"Cây đã được chuyển về nhà kho của thành phố Hà Nội để xử lý theo chỉ đạo của thành phố, tuy nhiên, khả năng cao sẽ là đấu giá theo quy định", ông Mạnh thông tin.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, khuya 16/8, một cây sưa lớn gần số nhà 39 phố Thuốc Bắc, thuộc phường Hà Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bị nhân viên công ty cây xanh chặt hạ, đưa đi nơi khác.

Theo người dân khu vực, có hai cây sưa lớn tỏa bóng mát suốt những năm qua và luôn được người dân chăm sóc và bảo vệ. Khi họ hỏi lý do vì sao chặt hạ cây thì một nhân viên cây xanh cho biết, cây sưa để lại thì rất mất công trông coi khiến họ vô cùng bức xúc và hoài nghi.

Điều đáng nói là khi nhóm nhân viên cây xanh chặt hạ cây không có sự chứng kiến của chính quyền và lực lượng công an.