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Láng giềng Việt Nam khai trương 1.142 km đường sắt cao tốc, nối thẳng đến sân bay quốc tế và siêu đô thị, chạy tới 350 km/h

Thiên Di
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Hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã lên đến khoảng 50.000 km sau hơn 20 năm.

Ngày 28/9, Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành 1.142 km đường sắt cao tốc tại nhiều khu vực trên cả nước ngay trước thềm "tuần lễ vàng" du lịch. Qua đó, nước này mở rộng thêm mạng lưới đường sắt cao tốc vốn đã lớn nhất thế giới của mình.

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, hệ thống mới này sẽ kết nối Tân khu Hùng An thuộc tỉnh Hà Bắc (miền Bắc Trung Quốc) với Thương Khâu thuộc tỉnh Hà Nam (miền Trung). Về lâu dài, tuyến sẽ kết nối cả hai thành phố này với tuyến đường sắt Bắc Kinh - Hồng Kông.

Hùng An, với dân số 1,4 triệu người, được thành lập cách đây 9 năm nhằm giảm tải áp lực đô thị cho Bắc Kinh và được Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi là "thành phố tương lai" của Trung Quốc.

Chuyên gia về đường sắt Trung Quốc David Feng nhận định: "Cuối cùng thì Hùng An cũng có tuyến đường sắt [cao tốc] kết nối ra bên ngoài. Trước đây, nơi này chỉ là một nhà ga khổng lồ với lượng khách hạn chế, nhưng nay đã được hòa vào mạng lưới đường sắt toàn quốc".

Ông cho biết tuyến đường sắt Hùng An dài 552 km này sẽ tạo điều kiện cho nhiều chuyến tàu đường dài xuất phát từ Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. Sân bay này là một trong hai trung tâm hàng không quốc tế phục vụ Bắc Kinh, nằm cách Hùng An 56 km.

Các tuyến mới khác được bổ sung vào mạng lưới đường sắt cao tốc bao gồm: tuyến nối Cáp Nhĩ Tân với Y Xuân - nhà ga cao tốc nằm ở cực Bắc đất nước - thuộc tỉnh Hắc Long Giang; một đoạn của tuyến đường sắt tương lai nối Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây với siêu đô thị Trùng Khánh; và tuyến nối Hưng Sơn - Nghi Xương nằm dọc theo vành đai kinh tế sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Bắc.

CCTV cho biết tốc độ tối đa trên các tuyến đường sắt mới này sẽ dao động từ 250 km/h đến 350 km/h.

Việc bổ sung các tuyến mới đã nâng tổng chiều dài hệ thống đường sắt cao tốc mà Trung Quốc xây dựng lên khoảng 50.000 km, tính từ khi bắt đầu phát triển loại hình này cách đây mới chỉ 20 năm.

Trên kênh WeChat, ông Feng mô tả bốn tuyến đường sắt mới là "một sự bổ sung quan trọng" cho mạng lưới đường sắt cao tốc, đồng thời cho biết đây là bước chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần bắt đầu vào thứ Năm.

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Tân Hoa Xã đưa tin, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ đạt kỷ lục 284 triệu lượt hành khách trong khoảng thời gian 16 ngày, bao gồm kỳ nghỉ Tết Trung thu vừa kết thúc và dịp lễ Quốc khánh.

Ông Feng cho biết chưa rõ liệu con số 1.142 km đường sắt cao tốc mới có phải là kỷ lục trong một ngày hay không, nhưng con số này đã rất sát mức kỷ lục đó.

Theo CCTV, trên tuyến Hùng An - Thương Khâu, đơn vị vận hành đường sắt Trung Quốc sẽ bố trí tới 64 chuyến tàu cao tốc mỗi ngày, với thời gian di chuyển nhanh nhất là 2 giờ 27 phút. Trong giai đoạn đầu, sẽ có tới 20 chuyến tàu cao tốc chạy mỗi ngày trên đoạn tuyến mới Tây An - Trùng Khánh.

Ngoài ra, trên tuyến đường ở cực Bắc, sẽ có tới 38 chuyến tàu cao tốc hoạt động mỗi ngày trong giai đoạn đầu.

Theo SCMP

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Đường sắt cao tốc

hùng an

Bắc Kinh

Sân bay quốc tế Đại Hưng

Trung Quốc

hệ thông đường sắt

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