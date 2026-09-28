Đúng 7h sáng, một máy bay Boeing 777F từ Trung Quốc chở “quốc bảo” 6 tuổi đến Mỹ

Đây cũng là chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên FlightRadar24 khi tiến gần Alaska (Mỹ).

Chiếc Boeing 777 do FedEx khai thác chở hai gấu trúc lớn từ Trung Quốc tới Mỹ. Ảnh: FedEx

Theo Xinhua, chiếc Boeing 777 do FedEx khai thác rời sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô vào 2h55’ sáng 27/9 (theo giờ địa phương). Trên máy bay chở hai gấu trúc lớn tên Ping Ping và Fu Shuang. Gấu trúc được coi là “quốc bảo” ở Trung Quốc.

Sau hành trình kéo dài 16 giờ, hai gấu trúc của Trung Quốc đã đặt chân tới Atlanta vào khoảng 7h sáng ngày 27/9 (theo giờ Mỹ).

Gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang lên đường chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ.

Theo đó, hai gấu trúc lớn này sẽ sống ở Mỹ trong 10 năm theo chương trình cho mượn mà Trung Quốc triển khai nhiều năm qua. Trước đó, lần đầu tiên Trung Quốc gửi gấu trúc tới Mỹ là dưới thời cố chủ tịch Mao Trạch Đông năm 1972, sau khi ông Richard Nixon trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 1949.

Chuyến bay chở gấu trúc được theo dõi nhiều nhất trên FlightRadar24

Chuyến bay “Panda Express” được theo dõi nhiều nhất trên FlightRadar24. Ảnh: FedEx

Theo AFP, hành trình của cặp gấu trúc từ Trung Quốc thu hút sự chú ý lớn khi chiếc Boeing 777 do FedEx vận hành chở chúng đã trở thành máy bay được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng FlightRadar24 khi tiến gần Alaska.

Theo đó, trên các diễn đàn hàng không và cộng đồng tại Atlanta, nhiều người đã chia sẻ thông tin theo dõi chuyến bay đặc biệt này. Trong đó, có người nhận ra đây là chuyến bay Thành Đô - Atlanta hiếm xuất hiện trên cơ sở dữ liệu FlightRadar24.

Simple Flying còn gọi đây là chuyến bay “Panda Express” xuyên Thái Bình Dương bằng Boeing 777F của FedEx.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu FedEx đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển gấu trúc giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trước đó, FedEx đã vận chuyển gấu trúc từ năm 2000, đồng thời phát triển một quy trình riêng cho “hàng hóa” đặc biệt này. Cụ thể, máy bay được sử dụng cho các chuyến Panda Express là Boeing 777F. Đây là phiên bản chuyên chở hàng hóa của dòng 777. Đáng chú ý, máy bay sẽ được trang trí hình gấu trúc ở thân, trở thành dấu hiệu nhận diện đặc biệt cho các chuyến bay này.

Ngoài ra, gấu trúc được đặt trong những thùng vận chuyển được thiết kế riêng bằng thép và kính acrylic, đồng thời có các tấm bên có thể tháo rời để nhân viên chăm sóc dễ dàng quan sát và tiếp cận con vật trong suốt hành trình.

Đặc biệt, trước khi lên máy bay, gấu trúc được cho làm quen với thùng vận chuyển trong một khoảng thời gian nhằm giảm căng thẳng. Đến khi máy bay cất cánh, những '”vị khách” đặc biệt còn có nhân viên chăm sóc và bác sĩ thú y đi cùng.

Xe chở hai gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang rời Cơ sở Nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô để đến Sở thú Atlanta. Ảnh: Xinhua

Theo Global Times, trước khi lên đường tới Mỹ, Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Khổng lồ Thành Đô đã tổ chức lễ chia tay hai gấu trúc. Đồng thời, phía Trung Quốc cũng xây dựng "kế hoạch vận chuyển chi tiết" để đưa hai gấu trúc sang Mỹ. Trong đó, có chuẩn bị sẵn măng tươi và táo để chúng ăn trong suốt chuyến bay.

Trung Quốc cũng sẽ bố trí một số bác sĩ thú y và chuyên gia chăn nuôi ở lại vườn thú Atlanta trong suốt thời gian hai gấu trúc cách ly sau khi đến Mỹ.

Trên thực tế, sở thú Atlanta từng đón nhiều cặp gấu trúc, trong đó có Lun Lun và Yang Yang sống trong giai đoạn 2006 - 2016. Đầu năm nay, sở thú này cho biết họ cảm thấy vô cùng vui mừng và vinh hạnh khi được chào đón hai con gấu trúc mới.

Theo Xinhua, đội ngũ sở thú Atlanta và phía Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến và trực tiếp nhằm trao đổi sâu về kế hoạch nâng cấp và cải tạo khu vực nuôi gấu trúc, nơi hai “quốc bảo” sẽ được chính phủ Trung Quốc cho mượn.

Gấu trúc Fu Shuang (trái) và gấu trúc Ping Ping. Ảnh: Global Times

Một trong hai gấu trúc lớn được đưa tới Atlanta mang tên Ping Ping, có nghĩa là “hòa bình”. Tên gọi này giống tên con gấu trúc đầu tiên mà cố chủ tịch Mao Trạch Đông tặng cho Liên Xô năm 1957. Gấu trúc Ping Ping sinh ngày 17/3/2020, có nhiều mảng lông đen lớn ở quanh mắt và giỏi leo cây.

Trong khi đó, con gấu trúc còn lại có tên Fu Shuang, có nghĩa là “song phúc”, sinh vào ngày 18/10/2020. Gấu cái này có một túm lông nhỏ trên đỉnh đầu, trán hơi nhô và rất giỏi tìm thấy thức ăn.

Để chuẩn bị đón hai thành viên mới, Sở thú Atlanta cũng đã cải tạo khu vực nuôi gấu trúc và thành lập đội ngũ chuyên trách chăm sóc chúng. Cùng với đó, sở thú chuẩn bị nguồn tre ổn định, lâu dài được trồng ngay tại Atlanta, nơi có khí hậu khá tương đồng với Thành Đô.

Trên thực tế, ngoại giao gấu trúc đã góp phần làm dịu những căng thẳng ngày càng định hình quan hệ Mỹ - Trung trong những năm gần đây, nhất là khi hai nước cạnh tranh trong cuộc đua AI và tham gia vào cuộc chiến thương mại leo thang.

Cuối tối 26/9, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong đăng ảnh hai con gấu trúc trên tài khoản X và cho hay chúng đang trên đường đến Mỹ.

“Hãy sẵn sàng chào đón hai ngôi sao đáng yêu của chúng ta!”, Đại sứ viết.

Băng rôn chào mừng hai gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang tại sở thú Atlanta. Ảnh: CNN

Việc đưa hai gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang trở lại Atlanta tiếp nối chương trình hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc giữa Trung Quốc và Mỹ kéo dài hơn 2 thập kỷ. Trong thời gian này, Sở thú Atlanta và các đối tác Trung Quốc đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và chăm sóc gấu trúc.

Trước đó, Sở thú Atlanta hợp tác với Trung Quốc về bảo tồn gấu trúc từ năm 1999. Thỏa thuận trước đó kết thúc năm 2024, khi 4 con gấu trúc bao gồm Lun Lun, Yang Yang và hai con của chúng là Ya Lun, Xi Lun trở về Trung Quốc. Trong 25 năm hợp tác, cặp gấu trúc Lun Lun và Yang Yang đã sinh 7 gấu trúc con tại Atlanta.

Gấu trúc là động vật quý hiếm, đồng thời là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. “Ngoại giao gấu trúc” chính là hình thức ngoại giao mà trong đó Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước thông qua việc cho mượn gấu trúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vừa qua, khi phát biểu tại lễ đón chính thức ở Nhà Trắng ngay 24/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Gấu trúc khổng lồ luôn là sứ giả tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Mỹ".

Bài tham khảo nguồn: Xinhua, CNN, Global Times, AFP