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DN hơn 100 năm của Canada muốn hợp tác điện hạt nhân tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh gì?

Minh Hằng
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Tập đoàn của Canada đang quan tâm đến các cơ hội tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Ian L. Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AtkinsRéalis. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Ian L. Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AtkinsRéalis. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 25/9 ( giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada. Trong số đó, có ông Ian L. Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn AtkinsRéalis.

Tại buổi tiếp, ông Ian L. Edwards thông tin về hoạt động của tập đoàn và cho biết định hướng phát triển của AtkinsRéalis tập trung vào hạ tầng bền vững, năng lượng sạch, công nghệ hạt nhân tiên tiến, kỹ thuật số và năng lực triển khai dự án toàn cầu.

Chủ tịch AtkinsRéalis bày tỏ, tập đoàn quan tâm tới các cơ hội tại Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, công nghệ hạt nhân, hạ tầng, năng lượng, giao thông, dịch vụ môi trường, quản lý dự án và tư vấn. Đáng chú ý, trọng tâm đề xuất hiện nay là hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

An toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam ghi nhận năng lực của Tập đoàn AtkinsRéalis trong kỹ thuật, quản lý dự án và công nghệ hạt nhân, cũng như đề xuất hợp tác toàn diện với Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam quan tâm tìm kiếm những đối tác có thể đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong toàn bộ chương trình điện hạt nhân; đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là an toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi.

Do đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc lựa chọn công nghệ và đối tác sẽ được xem xét một cách thận trọng, khách quan, trên cơ sở mức độ trưởng thành của công nghệ, an toàn, hiệu quả kinh tế, khả năng tài chính, tiến độ, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và lợi ích lâu dài của Việt Nam.

DN hơn 100 năm của Canada muốn hợp tác điện hạt nhân tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh gì? - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam về điện hạt nhân, an toàn là nguyên tắc cao nhất và không thể đánh đổi. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các vấn đề. Thứ nhất, công nghệ phải an toàn, trưởng thành và có khả năng triển khai thực tế. Thứ hai, công nghệ phải đi cùng một mô hình tài chính và triển khai khả thi. Thứ ba, việc đầu tư phải tạo ra năng lực hạt nhân lâu dài cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc AtkinsRéalis đề xuất chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và phát triển nhân lực; Đồng thời, lãnh đạo Việt Nam đề nghị tập đoàn làm rõ hơn trong 10 - 20 năm tới, có thể chuyển giao những năng lực nào; cũng như doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đến đâu và Việt Nam có thể từng bước đảm nhiệm những khâu nào trong chuỗi giá trị hạt nhân?

Việc tăng cường hợp tác với các tập đoàn hàng đầu trên thế giới diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị triển khai 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, mỗi nhà máy gồm 2 tổ máy. Trong đó, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do EVN làm chủ đầu tư, và Petrovietnam được giao làm chủ đầu tư Ninh Thuận 2.

Tập đoàn AtkinsRéalis là doanh nghiệp kỹ thuật và dịch vụ hạt nhân có trụ sở tại Canada. Tập đoàn được thành lập từ năm 1911. Đến nay, Tập đoàn AtkinsRéalis hoạt động tại hơn 50 quốc gia, với hơn 40.000 nhân sự thuộc khoảng 130 quốc tịch.

Các lĩnh vực hoạt động chính của tập đoàn này bao gồm giao thông như đường sắt, metro, đường bộ, cầu, hàng không và cảng; năng lượng hạt nhân như xây dựng mới, hỗ trợ vận hành lò phản ứng, kéo dài vòng đời và tháo dỡ cơ sở hạt nhân; cùng với các lĩnh vực công trình và đô thị, nước và môi trường, khoáng sản - kim loại, công nghiệp và sản xuất.

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Tags

Việt Nam

doanh nghiệp Canada

Tập đoàn AtkinsRéalis

điện hạt nhân

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