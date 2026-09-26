DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay đơn vị Nhà nước có vệ tinh siêu nhỏ “made in Vietnam” làm chùm vệ tinh

Ngoài vệ tinh, Tập đoàn Vingroup còn ký kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có công nghệ vũ trụ.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 25/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm và Tập đoàn Vingroup đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ… Đây cũng là hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Viện Hàn lâm đang từng bước phát huy vai trò là thiết chế tri thức của Trung ương, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách.

Theo GS, hợp tác với doanh nghiệp sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực tiễn sản xuất, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu được tiếp tục phát triển, chuyển giao và ứng dụng. Phía Viện Hàn lâm mong muốn hai bên phát huy thế mạnh riêng, hình thành các chương trình nghiên cứu chung gắn với những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.

GS.TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Viện Hàn lâm

Trong khi đó, TS Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH VinUni cho biết, việc hợp tác với Viện Hàn lâm mở rộng không gian kết nối giữa tiềm lực khoa học của các viện nghiên cứu với những bài toán công nghệ đặt ra từ thực tiễn. Đây cũng là tinh thần phù hợp với Nghị quyết 57- NQ/TW về tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, từ đó từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup cùng ký kết các thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Viện Hàn lâm

Trên thực tế, Viện Hàn lâm có vai trò quan trọng trong hệ thống khoa học quốc gia, với định hướng phát triển các công nghệ lõi, nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

Trong khi đó, Vingroup đang tập trung đầu tư vào công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, trong đó có mục tiêu đào tạo 10.000 - 20.000 nhân tài AI. Ngoài ra, VinUni định hướng trở thành một đại học nghiên cứu có năng lực cạnh tranh quốc tế, trong đó hoạt động nghiên cứu hướng tới tạo ra không chỉ các công bố khoa học mà cả tri thức mới, công nghệ mới và nguồn nhân lực mới.

Theo TS Lê Mai Lan, 4 lĩnh vực hợp tác ngày 25/9 bao gồm AI và công nghệ số; vật liệu mới và năng lượng; khoa học sự sống và công nghệ y sinh; công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, đồng thời là những hướng mà Vingroup, VinUni và VinSpace đang từng bước xây dựng năng lực.

TS Lê Mai Lan kỳ vọng sự kết nối giữa năng lực nghiên cứu của Viện Hàn lâm, năng lực đào tạo và nghiên cứu của ĐH VinUni với năng lực công nghệ, công nghiệp của Vingroup và VinSpace sẽ tạo ra những kết quả nghiên cứu có giá trị, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Viện Hàn lâm và Vingroup ký kết các thỏa thuận hợp tác 4 nhóm lĩnh vực

GS.TS Chu Hoàng Hà và TS Lê Mai Lan ký Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Vingroup. Ảnh: Viện Hàn lâm

Theo thỏa thuận trên, hai bên sẽ thành lập các nhóm nghiên cứu chung giữa các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm với VinUni và VinSpace. Các hướng ưu tiên gồm AI, khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn, công nghệ số; quang điện tử; robot và tự động hóa; khoa học vật liệu và công nghệ môi trường; công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không; khoa học sức khỏe và công nghệ sinh học.

Hai bên sẽ phối hợp chia sẻ nguồn lực chuyên môn, hạ tầng nghiên cứu, trang thiết bị thí nghiệm, cơ sở dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng cao theo quy định; cùng đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý là hợp tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ, đồng hướng dẫn nghiên cứu; tổ chức các chương trình trao đổi, thực tập và bồi dưỡng nhân lực khoa học - công nghệ.

Các nội dung cụ thể sẽ được xác lập bằng các văn bản hợp tác riêng, với chương trình triển khai được hai bên thống nhất hằng năm. Qua đó, hợp tác hướng tới tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, đồng thời góp phần kết nối hiệu quả hơn giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và ứng dụng công nghệ.

Các nội dung cụ thể sẽ được xác lập bằng văn bản hợp tác riêng. Hằng năm, hai bên thống nhất chương trình hợp tác trước khi triển khai. Với cách tiếp cận bài bản, việc hợp tác Viện Hàn lâm - Vingroup được kỳ vọng tạo ra những kết quả thiết thực, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và các đơn vị thành viên của Vingroup cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác chuyên sâu, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực:

Một là, USTH – VinUni: Hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, AI, an ninh mạng, vật liệu tiên tiến, công nghệ nano, sinh học và y sinh.

Hai là, Viện Khoa học Vật liệu – VinUni: Hợp tác nghiên cứu về vật liệu và năng lượng tiên tiến, vật liệu nano, vật liệu thông minh, chế biến đất hiếm và kim loại chiến lược, cùng các ứng dụng trong lưu trữ năng lượng, năng lượng sạch và hydrogen.

Ba là, Viện Sinh học – VinUni: Hợp tác nghiên cứu khoa học sức khỏe và công nghệ y sinh, tập trung vào thiết bị y tế, vật liệu y sinh, kỹ thuật mô, công nghệ gen, y học chính xác và dược phẩm.

Bốn là, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – VinSpace: Hợp tác phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh và hệ thống quan sát Trái đất; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và làm chủ các công nghệ vũ trụ.