Chân dung cháu gái tỷ phú Jensen Huang ngồi cùng bàn nghìn tỷ USD với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đây là người cháu họ hàng xa của CEO Nvidia Jensen Huang, đồng thời là lãnh đạo công ty đối trọng với Nvidia trong mảng chip ở Mỹ.

CEO Nvidia Jensen Huang (trái) và CEO AMD Lisa Su có quan hệ họ hàng xa. Ảnh: Nvidia/AMD

Người này là Chủ tịch kiêm CEO AMD Lisa Su.

Những ngày qua, tâm điểm của truyền thông quốc tế là chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày (từ 23 - 25/9/2026) tới Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Trong đó, một trong những sự kiện gây chú ý nhất là tiệc chiêu đãi đón nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Nhà Trắng vào tối 24/9 (theo giờ Mỹ). Sự kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì.

Bên cạnh quan chức hai nước, tiệc chiêu đãi còn có sự tham gia của hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ. Đây là những doanh nhân đang điều hành các hãng công nghệ giá trị nhất thế giới và sở hữu khối tài sản thuộc top lớn nhất hành tinh, như các tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman...

Theo Forbes ước tính, các CEO công nghệ tham gia tiệc chiêu đãi có tổng tài sản khoảng 2.400 tỷ USD.

Đáng chú ý nhất, ngồi cùng bàn tiệc với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có một người phụ nữ quyền lực trong mảng chip. Bà là Chủ tịch kiêm CEO AMD Lisa Su, đồng thời là một người cháu họ của CEO Nvidia Jensen Huang, người cũng có mặt tại bàn tiệc quan trọng này.

Các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Từ trái qua phải có CEO Tesla Elon Musk, CEO AMD Lisa Su, CEO Nvidia Jensen Huang và Chủ tịch Apple Tim Cook. Ảnh: AP

Quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su lần đầu được bà nhắc đến là năm 2020. Bà Lisa Su từng tiết lộ trong sự kiện của Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA): "Chúng tôi là họ hàng xa, có thể gọi là cậu cháu đời thứ hai, hoặc một mối quan hệ phức tạp nào đó".

Nhà phả hệ học Jean Wu tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng công bố những chi tiết về hai vị doanh nhân này. Theo đó, dựa trên hàng loạt văn bàn hành chính cho thấy ông Jensen Huang là chú họ của bà Lisa Su.

Người phát ngôn của Nvidia từng xác nhận mối quan hệ này với CNN năm 2023, cho biết hai người có mối quan hệ thông qua phía bên mẹ của ông Huang.

Việc ông Jensen Huang và bà Lisa Su đều xuất hiện tại bàn tiệc trang trọng nhất tại sự kiện này cho thấy vai trò quan trọng của cả hai trong lĩnh vực công nghệ ở Mỹ.

Nữ doanh nhân Lisa Su là ai?

Kể từ khi nhậm chức tại AMD năm 2014, bà Lisa Su là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một công ty lớn trong ngành bán dẫn. Ảnh: Womensagenda

Bà Lisa Su, tên đầy đủ là Lisa Tzwu-Fang Su, sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 11/1969. Năm 3 tuổi, gia đình bà di cư đến New York (Mỹ). Sau đó, bà và anh trai được gia đình khuyến khích học toán và khoa học từ nhỏ. Năm bà Su lên 7, cha bắt đầu dạy bà về tính toán và mẹ hướng dẫn các khái niệm kinh doanh. Hồi trẻ, bà mơ ước trở thành kỹ sư.

Khi 10 tuổi, bà bắt đầu tháo rời và sửa chữa những chiếc ô tô điều khiển từ xa của anh trai. Đến khi được trao cho chiếc máy tính đầu tiên thời học trung học cơ sở là Apple II, bà Lisa Su yêu thích lĩnh vực này nên chọn ngành kỹ thuật điện tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) năm 1986. Bà đã lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại đây.

Bà Lisa Su bắt đầu gia nhập AMD vào năm 2012, sau 12 năm làm việc tại IBM và gần 5 năm tại Freescale Semiconductor. Đến năm 2014, bà được bổ nhiệm làm CEO của AMD, cứu công ty khỏi bờ vực khủng hoảng và sau đó đưa nó trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nvidia.

Khi bà Lisa Su gia nhập AMD năm 2012, doanh nghiệp này đang nợ 2,2 tỷ USD, phải sa thải một phần tư nhân viên, giá mỗi cổ phiếu dao động ở mức 2 USD.

Bà Lisa Su đã đặt ra chiến lược tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực thiết kế chip và tái định vị AMD trong các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như máy chủ, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Kết quả, sau hơn một thập kỷ bà Lisa Su tiếp quản AMD, doanh nghiệp đã có màn lột xác ngoạn mục. Cụ thể, giá cổ phiếu của công ty tăng vọt lên khoảng 200 USD/cổ phiếu, qua đó giúp AMD trở thành một trong những tên tuổi lớn của ngành bán dẫn, cạnh tranh trực tiếp với Intel và Nvidia.

Thành công của AMD cũng đưa bà Lisa Su lần đầu lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 2024.

Bài viết trên Fortune hồi tháng 3/2026 chỉ ra rằng, Lisa Su hiện là một trong những nữ CEO quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu. Nữ CEO hãng AMD gây chú ý khi tiết lộ thường làm việc cường độ cao, họp chiến lược vào cuối tuần, gửi phản hồi cho cấp dưới sau nửa đêm.

Dù là họ hàng xa, nhưng CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su lại điều hành 2 công ty đối trọng nhau trong mảng chip tại Mỹ. Ảnh: CNN

Theo Bloomberg, cả ông Jensen Huang và bà Lisa Su đều được coi là biểu tượng cho thành công của những người đến từ Đài Loan (Trung Quốc) trong ngành công nghệ toàn cầu. Nếu ông Jensen Huang thường được ví như "hiện thân của Nvidia", thì Lisa Su là "người cứu rỗi của AMD".

Bài tham khảo nguồn: AP, Forbes, Bloomberg, Fortune