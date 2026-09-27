Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia đồng loạt báo tin vui cho Việt Nam

Đây là tin vui với Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026.

Ảnh minh họa

Chiều 25/9, tại Hội thảo "Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng thông tin, theo số liệu từ NAPAS, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần, trong khi đó giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị.

Ngoài ra, kết nối với thị trường Trung Quốc cũng được mở rộng. Trên thực tế, NAPAS công bố dịch vụ qua kết nối với UPI vào tháng 12/2025, Alipay vào tháng 4/2026 và Weixin Pay vào tháng 8/2026. Tính đến tháng 8/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị so với tháng 4/2026.

Cùng với đó, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Singapore cho cả hai chiều. Hơn nữa, chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã hoàn tất và tiếp tục mở rộng chiều thanh toán ngược lại.

Tính đến nay, NAPAS đã hoàn thành triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á.

Đặc biệt, chi phí chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal dự kiến khoảng 1,5% giá trị giao dịch, tức là thấp hơn mức 2,4 - 3% của các loại thẻ quốc tế phát hành ngoài Việt Nam.

Dư địa lớn để mở rộng phương thức thanh toán QR xuyên biên giới

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP

Trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc tại Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dư địa lớn để mở rộng phương thức thanh toán này trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ hay một mã QR, thay vào đó quan trọng hơn là những kết nối thanh toán phải tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, một khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi trả tại khách sạn, nhà hàng, cửa hàng hay hộ kinh doanh. Ở chiều ngược lại, người Việt Nam khi ra nước ngoài có thể thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của mình.

Do đó, đằng sau những thao tác đơn giản trên là sự kết nối giữa các hạ tầng thanh toán, ngân hàng, tổ chức chuyển mạch và các chủ thể của hai nền kinh tế. Vì vậy, theo Phó Thống đốc, phát triển thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua QR cần được nhìn nhận rộng hơn, từ kết nối hạ tầng đến kết nối người dân, doanh nghiệp; cũng như từ kết nối hệ thống đến hỗ trợ dòng chảy du lịch, bán lẻ, thương mại và dịch vụ.

Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc, mở rộng kết nối phải đi cùng với chất lượng và an toàn. Bởi thực tế khi không gian thanh toán vượt qua biên giới quốc gia, sự tham gia của nhiều chủ thể, nhiều hệ thống và nhiều khuôn khổ pháp lý cũng làm cho yêu cầu quản trị trở nên phức tạp hơn.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, cùng với việc mở rộng mạng lưới, chúng ta phải đặc biệt coi trọng an toàn, bảo mật, phòng chống gian lận, phòng chống rửa tiền, nhằm bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền lợi khách hàng và bảo đảm hoạt động thanh toán, quyết toán được thông suốt.

Thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với các quốc gia trong khu vực và châu Á đang được đẩy mạnh. Ảnh minh họa

Theo NHNN, trong 8 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán qua phương thức QR code đạt 311 triệu giao dịch, với giá trị 274,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam hiện có hơn 2,5 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán, nhưng chỉ mới khoảng 154.000 đơn vị đồng ý tiếp nhận thanh toán xuyên biên giới. Vì vậy, theo NHNN, mở rộng kết nối kỹ thuật cần đi cùng tăng độ phủ điểm chấp nhận và mức độ sử dụng thực tế.