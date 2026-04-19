Lan ý "rất thích" được tưới loại nước này: Dùng đúng thì cây xanh mướt, ra hoa đều

Trà My (Theo Express) |

Lan ý (peace lily) là loài cây cảnh tuyệt đẹp với những chiếc lá xanh mướt và hoa trắng thanh tao, nhưng lại khá “khó chiều” khi chăm sóc để luôn khỏe mạnh và ra hoa.

Với những bông hoa trắng nổi bật, lan ý có thể biến bất kỳ không gian nào trở nên sang trọng hơn — tuy nhiên, đây cũng là loại cây nổi tiếng đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng.

Để cây phát triển tốt và ra hoa đều, bạn cần một chút khéo léo cùng vài “bí quyết” nhỏ. Những cây “đỏng đảnh” này dễ gặp vấn đề nếu thiếu ánh sáng, độ ẩm thấp hoặc tưới nước sai cách, khiến cây trông héo úa và không có hoa.

Tuy nhiên, bí quyết giúp cây phát triển tốt có thể lại nằm ngay trong… thùng rác nhà bếp của bạn.

Dù việc tưới nước đều đặn và duy trì độ ẩm cao là điều cần thiết với lan ý, nhưng thói quen uống cà phê mỗi ngày của bạn có thể chính là chìa khóa giúp cây phát triển, theo Mirror US.

Bã cà phê là một loại phân bón tốt cho lan ý.

Phần bã cà phê bạn thường bỏ đi mỗi sáng thực chất chứa nhiều nitơ — một dưỡng chất quan trọng giúp cây sinh trưởng và giữ cho lá luôn xanh tốt.

Không chỉ có nitơ, bã cà phê còn giúp điều chỉnh độ pH của đất về mức phù hợp với lan ý. Nhờ tính axit tự nhiên của cà phê, việc trộn bã vào đất sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho cây phát triển, mang lại nhiều lợi ích chỉ trong một bước đơn giản.

David Denyer, một chuyên gia làm vườn từ cửa hàng hoa Eflorist (Anh), cho biết phần bã cà phê sau khi pha còn có tác dụng kép — vừa giúp cây phát triển, vừa xua đuổi sâu bệnh.

Với những bông hoa trắng nổi bật, lan ý có thể biến bất kỳ không gian nào trở nên sang trọng hơn.

Ông chia sẻ: “Bạn có thể không thể thiếu cà phê mỗi sáng, nhưng nhiều loài sâu hại lại rất ‘sợ’ nó. Vì vậy, đừng vứt bã cà phê — đó là nguồn phân bón miễn phí quanh năm, giúp cây trong nhà nhận thêm dinh dưỡng, cải thiện đất và thậm chí có thể xua đuổi côn trùng và sên.”

Cách bón bã cà phê cho cây lan ý

Cách tận dụng bã cà phê cũng rất đơn giản — chỉ cần hòa một thìa bã với nước lạnh rồi tưới trực tiếp vào đất.

Phương pháp này không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây mà còn cải thiện cấu trúc đất và khả năng giữ ẩm, giúp đất hấp thụ nước và dưỡng chất hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý không nên lạm dụng. Dù bạn có thể uống nhiều cà phê mỗi ngày, nhưng lan ý lại không cần “liều lượng” nhiều như vậy.

Bạn chỉ nên bón khoảng một lần mỗi tháng, vì sử dụng quá nhiều có thể khiến đất quá chua và dư nitơ, gây hại cho cây.

Một điểm quan trọng khác là chỉ nên dùng bã cà phê đã qua pha chế.

Bã cà phê tươi vẫn chứa hàm lượng caffeine cao, có thể ức chế sự phát triển của rễ và chồi, thậm chí ngăn cây ra hoa.

Chỉ với một nguyên liệu quen thuộc như bã cà phê, bạn đã có thể giúp lan ý phát triển xanh tốt và ra hoa đẹp hơn. Tuy nhiên, hãy sử dụng đúng cách và vừa phải để tránh phản tác dụng, giúp cây luôn khỏe mạnh và bền lâu. Nhờ vậy, cây lan ý sẽ luôn giúp không gian trở nên xanh mát dễ chịu hơn nhiều, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức.

