Lần đầu tiên, sản phẩm "made in Vietnam" thay thế hàng nhập khẩu phục vụ quốc phòng

Nhiên liệu đặc chủng phục vụ A80, với những màn trình diễn của tiêm kích, tàu ngầm… được sản xuất tại Dung Quất.

Theo thông tin từ CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), doanh nghiệp đã phối hợp với Cục Xăng dầu tổ chứ c Lễ giao nhận lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên giữa hai đơn vị tại phân kho 85/kho 182, trực thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng).

Thời gian qua, BSR và Cục Xăng dầu đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, sản xuất và cung ứng các chủng loại nhiên liệu đặc chủng như Jet A-1K, Diesel L-62, xăng RON83… do Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất. Các lô nhiên liệu đều được giao nhận đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt phục vụ quốc phòng.

Sau quá trình sử dụng thử nghiệm và đánh giá, Bộ Quốc phòng đã chấp thuận cho phép sử dụng các loại nhiên liệu đặc chủng do BSR sản xuất để thay thế một số chủng loại nhiên liệu trước đây phải nhập khẩu.

Việc này góp phần nâng cao tính chủ động trong bảo đảm nguồn xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Đại diên Cục Xăng dầu và BSR bàn giao lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên.

Trong thời gian tới, BSR tiếp tục ưu tiên sản xuất các sản phẩm nhiên liệu đạt tiêu chuẩn quốc phòng; đồng thời phối hợp nghiên cứu, mở rộng danh mục sản phẩm cung ứng cho Cục Xăng dầu. Hai bên cũng sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh về hạ tầng, phối hợp trong công tác vận hành, giao nhận và điều độ sản phẩm.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiên liệu, BSR còn phối hợp với Cục Xăng dầu triển khai Dự án Kho xăng dầu 85. Sau gần ba năm xây dựng, dự án đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào vận hành, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiếp nhận, dự trữ và cấp phát nhiên liệu phục vụ quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Xăng dầu đánh giá, việc BSR cung ứng các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng đã góp phần gia tăng năng lực dự trữ các mặt hàng chiến lược.

Đồng thời, doanh nghiệp đã hoàn thiện đồng bộ toàn bộ chuỗi công đoạn, từ nghiên cứu, sản xuất đến lưu trữ, bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của toàn quân. Qua đó, không chỉ nâng cao tiềm lực quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu, mà còn góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Hàng trăm lần chạy thử mẫu đã được nhân sự BSR tiến hành trong quá trình nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2025, BSR ghi nhận doanh thu đạt 35.290 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 909 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1.210 tỷ đồng. Việc lợi nhuận chuyển sang dương chủ yếu nhờ biên lợi nhuận lọc dầu được cải thiện khi giá dầu thô ổn định hơn và sản lượng tiêu thụ tăng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt doanh thu 103.957 tỷ đồng, tăng 19,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.155 tỷ đồng, tăng 219,7%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 91% kế hoạch doanh thu và 287% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của BSR đạt gần 84.000 tỷ đồng.