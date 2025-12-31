Năm 2025, một số người Việt trong nước nhận được khoảng 10,5 tỷ USD

Theo thông lệ, dòng kiều hối thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, trên cơ sở số liệu thống kê và quy luật tăng trưởng thường thấy vào những tháng cuối năm, đơn vị dự báo lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2025 có thể đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong nhiều năm liền, TP.HCM luôn giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút kiều hối, thường chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối của Việt Nam.

Xét theo cơ cấu khu vực, đến hết quý 3/2025, châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất chuyển về TP. Hồ Chí Minh, chiếm trên 50% tổng giá trị. Các khu vực tiếp theo lần lượt là châu Mỹ (30%), châu Âu (9%), châu Đại Dương (8,4%) và châu Phi (2%).

Đáng chú ý, kiều hối từ châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các khu vực khác cũng duy trì đà tăng tích cực, trong đó châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11% và châu Mỹ tăng 10%.

Hình minh họa

Nguồn kiều hối không còn tập trung chủ yếu vào mục đích tiêu dùng hay tích trữ như trước đây, mà đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang các lĩnh vực đầu tư, nhất là bất động sản, sản xuất – kinh doanh và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM nhấn mạnh: "Kiều hối không chỉ hỗ trợ tiêu dùng mà còn tạo điều kiện cho đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, bất động sản và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như du lịch và lưu trú". Đây là những ngành có khả năng lan tỏa cao, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Năm 2025, dòng kiều hối tiếp tục duy trì ổn định nhờ nền kinh tế Việt Nam giữ đà tăng trưởng tích cực và nhiều kênh đầu tư vẫn có sức hấp dẫn, đặc biệt là thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) với các quy định, thủ tục thông thoáng hơn đã tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Khi môi trường đầu tư, nhất là lĩnh vực bất động sản, ngày càng thuận lợi, dòng chảy kiều hối được kỳ vọng sẽ thông suốt và bền vững hơn.

Ước tính, có khoảng 25% lượng kiều hối về Việt Nam đã được rót vào thị trường bất động sản, trong đó, bất động sản nằm ở vị trí trung tâm luôn nằm trong lựa chọn ưu tiên, với lợi thế về tăng trưởng giá ổn định, thanh khoản cao và khả năng khai thác lâu dài.

Bước sang năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kiều hối tiếp tục trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ triển khai các "siêu dự án" như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và các công trình hạ tầng trọng điểm.

Để khai thác hiệu quả nguồn lực này, Thành phố đã ban hành Đề án thu hút nguồn lực kiều hối đến năm 2030, qua đó định hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, góp phần giảm áp lực huy động vốn trong nước và tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành dịch vụ, thương mại và giải trí.