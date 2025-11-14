Lần đầu tiên phát hiện vi nhựa trong 1 loại hải sản nhiều người mê

Tin xấu cho những người thích ăn hải sản: Các hạt vi nhựa vừa được phát hiện trong thịt tôm hùm Mỹ.

Các nhà khoa học tại Đại học Dalhousie đã phân tích phần thịt của 16 con tôm hùm đực và cái được tìm thấy ở các khu vực đánh bắt chính trên bờ biển phía đông Canada, báo Anh Daily Mail đưa tin.

Kết quả, các nhà khoa học phát hiện vi nhựa trong tất cả các mẫu tôm hùm được nghiên cứu, vốn là loại hải sản phổ biến được xuất khẩu đi khắp thế giới.

Khoảng 60% tôm hùm của khu vực này được xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các thị trường xuất khẩu quan trọng khác bao gồm châu Á và châu Âu.

Vi nhựa lần đầu tiên được tìm thấy trong thịt tôm hùm. (Ảnh minh họa)

Năm năm trước, các nhà khoa học đã tìm thấy vi nhựa trong ấu trùng của tôm hùm Mỹ, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên phát hiện chúng trong phần thịt của tôm hùm trưởng thành.

Trung bình, nhóm nghiên cứu tìm thấy từ sáu đến bảy hạt vi nhựa trong mỗi gam thịt. Họ phát hiện kích thước trung bình của các hạt nhựa là 3,65 micromet, hay 0,003 mm – mỏng hơn khoảng 30 lần so với sợi tóc người.

Các nhà khoa học sau đó xác định các mảnh nhựa tìm thấy trong thịt tôm hùm là sợi polyester từ quần áo, keo công nghiệp và nhựa dùng trong ngành hàng hải.

Các chuyên gia cho biết có một “nhu cầu cấp bách” cần tiếp tục nghiên cứu và theo dõi tôm hùm cũng như mức độ tiêu thụ vi nhựa của chúng tại khu vực này.

“Hàm lượng vi nhựa trong mô cơ của tôm hùm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của tôm hùm, người tiêu dùng hải sản và nhiều bên liên quan khác,” họ cho biết.

“[Chúng ta cần] hiểu rõ hoàn toàn quá trình di chuyển của vi nhựa trong các sinh vật biển, môi trường và tác động đối với sức khỏe con người.”

Rủi ro từ việc tiêu thụ vi nhựa

Trước đây, việc ăn phải vi nhựa đã được chứng minh là làm giảm hiệu quả ăn uống và tăng tỷ lệ tử vong ở nhiều loài giáp xác, nhưng vi nhựa cuối cùng vẫn sẽ xâm nhập vào cơ thể con người, vì chúng ta nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn.

Rủi ro từ việc tiêu thụ vi nhựa đối với sức khỏe con người vẫn đang được nghiên cứu thêm. (Ảnh minh họa)

Vi nhựa là những mảnh nhựa có đường kính nhỏ hơn 5 mm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rủi ro sức khỏe của việc con người hấp thụ vi nhựa và các hạt nhân tạo khác vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, nhưng đã có những nghiên cứu cho thấy mối liên quan đến ung thư, tổn thương DNA và tổn thương tế bào.

“Vi nhựa đã được phát hiện trong các mô cơ thể người, bao gồm máu, nhau thai và não,” nhóm nghiên cứu kết luận. “Sự hiện diện của chúng trong cơ thể người đã làm dấy lên lo ngại về các tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tim mạch, tiểu đường, vô sinh, sinh non và nhiều loại ung thư khác.”

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Regional Studies in Marine Science, là nghiên cứu mới nhất phát hiện vi nhựa trong thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ.

Đầu năm nay, một nhóm các nhà khoa học khác đã báo cáo về việc phát hiện ra vi nhựa trong sáu loại hải sản – cá hồi, cá mú bông, cá đá đen, tôm hồng, cá trích Thái Bình Dương và cá mút đá Thái Bình Dương.



