HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng thu nhập bình quân tháng của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập: Địa phương nào đang dẫn đầu?

Giang Anh
|

Xét theo địa phương, số liệu của Cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành có sự chênh lệch rõ rệt giữa các địa phương.

Theo số liệu Khảo sát mức sống dân cư 2025 mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, đời sống của người dân Việt Nam tiếp tục được cải thiện và nâng cao với thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt hơn 6 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024. Chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ có thu nhập cao nhất và nhóm hộ thu nhập thấp nhất cho thấy vẫn còn tồn tại bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Được biết, cơ cấu thu nhập tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi thu từ tiền công, tiền lương chiếm 57,4% tổng thu nhập, tăng 1,7 điểm phần trăm so với năm 2024 (55,7%), phản ánh vai trò chủ đạo và ngày càng ổn định của thu nhập từ lao động làm công. Thu từ hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm, cho thấy khu vực này vẫn là nguồn thu nhập cơ bản của nhiều hộ dân.

Trong khi đó, thu từ hoạt động phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,3% (giảm 1,5 điểm phần trăm) và các thu khác chiếm 10,6% (giảm 0,4 điểm phần trăm), phản ánh những khó khăn nhất định của khu vực kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình.

Thu nhập bình quân đầu người một tháng tại khu vực thành thị đạt gần 7,4 triệu đồng, tăng 6,7% so với năm 2024 và cao gấp 1,42 lần khu vực nông thôn (gần 5,2 triệu đồng, tăng 14,5%). Khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa hai khu vực này có xu hướng thu hẹp dần so với năm 2024 (1,5 lần).

Lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng thu nhập bình quân tháng của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập: Địa phương nào đang dẫn đầu? - Ảnh 1.

Theo vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất, đạt gần 7,5 triệu đồng, trong khi Trung du và miền núi phía Bắc thấp nhất, chỉ đạt gần 4,2 triệu đồng.

Xét theo địa phương, số liệu của Cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành có sự chênh lệch rõ rệt giữa các địa phương. Trong đó, Hà Nội là thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,37 triệu đồng/tháng.

Nếu phân loại theo thu nhập, nhóm hộ giàu nhất tại Hà Nội (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân năm 2025 đạt 16 triệu đồng/người/tháng, gấp 4,6 lần nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1) với mức thu nhập đạt 3,5 triệu đồng.

Lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng thu nhập bình quân tháng của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập: Địa phương nào đang dẫn đầu? - Ảnh 2.

Xếp vị trí thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với ghi nhận đạt 8,06 triệu đồng/tháng. Ba vị trí còn lại trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu lần lượt thuộc về Đồng Nai (7,17 triệu đồng/tháng), Hải Phòng (7,14 triệu đồng/tháng) và Quảng Ninh (6,91 triệu đồng/tháng). Tất cả 5 địa phương có chỉ số thu nhập cao nhất này đều là các tỉnh, thành phố thuộc hai vùng kinh tế trọng điểm lớn của cả nước là Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

Phát hiện 340 tỷ mét khối khí đốt dưới lòng Vịnh Thái Lan, 700 triệu thùng dầu trên vùng biển rộng bằng Moscow




google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Hải Phòng

quảng ninh

hà nội

Đồng Nai

Bộ tài chính

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại