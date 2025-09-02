Làm việc dịp Quốc khánh 2-9, người lao động được trả lương tới 400%

Người lao động đi làm trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 sẽ được hưởng tiền lương cao hơn ngày thường, tối đa lên tới 400% tùy thời điểm và tính chất công việc. Đây là chính sách được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi và khuyến khích người lao động.

Cách tính lương trong ngày lễ

Theo quy định, người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh được trả ít nhất 300% (trong đó 100% là thu nhập chịu thuế, 200% thu nhập không chịu thuế) tiền lương của ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương của ngày lễ theo hợp đồng lao động. Như vậy, tổng mức hưởng có thể tương đương 400% so với ngày thường.

Một người có lương 50.000 đồng/giờ, làm việc 8 giờ vào ngày 2-9 sẽ được trả 1,2 triệu đồng (50.000 đồng x 300% x 8 giờ). Nếu làm thêm vào ban đêm, mức hưởng còn cao hơn. Theo đó, ngoài 300% tiền lương, còn được cộng thêm 30% tiền lương ngày thường và 20% tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ. Tính gộp lại, tổng tiền lương làm thêm giờ ban đêm có thể đạt mức 390% so với bình thường. Với 8 giờ làm, người lao động sẽ nhận khoảng 1,56 triệu đồng.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Quy định này áp dụng cho mọi loại hình công việc có phát sinh ca làm vào ban đêm, nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn và bù đắp công sức cho người lao động.

Bên cạnh những người đi dự lễ Quốc khánh, nhiều người khác vẫn phải đi làm

Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Pháp luật cũng quy định rõ mức xử phạt đối với doanh nghiệp không trả hoặc trả thiếu lương làm thêm giờ. Cụ thể, mức phạt từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm với 1-10 lao động; từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm 11-50 lao động; và tối đa 50 triệu đồng khi vi phạm với từ 301 lao động trở lên.

Đối với tổ chức, mức phạt tiền gấp đôi so với cá nhân, có thể lên tới 100 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp buộc phải trả đủ lương cộng với tiền lãi tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Người lao động cần lưu ý lương tối thiểu vùng

Để tránh thiệt thòi, người lao động cần lưu ý mức lương tối thiểu vùng hiện hành theo Nghị định 74/2024. Cụ thể, vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng (23.800 đồng/giờ); vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng (21.200 đồng/giờ); vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng (18.600 đồng/giờ) và vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng (16.600 đồng/giờ).

Đây là mức lương thấp nhất, làm căn cứ để thỏa thuận và trả công, đặc biệt quan trọng đối với lao động phổ thông và lao động trẻ.

Riêng tại TP HCM sau khi sáp nhập địa giới, các địa bàn được chia thành ba vùng áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau.

Có thể thấy, việc nắm rõ quy định về tiền lương ngày lễ, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2-9, không chỉ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.