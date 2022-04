Làm thế nào để biết mình nhiễm Omicron hay Delta? Dữ liệu mới có thể giúp bạn phân biệt

Nghiên cứu được thực hiện trên những người Anh mắc COVID-19 sau khi tiêm vaccine. Nhưng người này được yêu cầu khai báo triệu chứng COVID-19 của họ trên ứng dụng Zoe COVID cài đặt trên điện thoại thông minh.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet vào ngày 7/4 và sẽ được trình bày tại Đại hội vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm châu Âu vào cuối tháng này.

Ảnh minh họa một người được tiêm vaccine trước nền có chữ Omicron.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học từ Đại học King's College London, Vương quốc Anh, đã phân tích hai bộ dữ liệu:

- Dữ liệu ghi nhận từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, khi biến thể Delta chiếm hơn 70% ca mắc COVID-19 ở Anh.

- Dữ liệu từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 17 tháng 1 năm 2022, khi Omicron chiếm hơn 70% ca mắc.

Mỗi nhóm trên có gần 5.000 người. Họ được so sánh 1: 1 với một người trong nhóm còn lại có cùng độ tuổi, giới tính và số mũi vaccine đã tiêm.

Kết quả cho thấy bệnh do biến thể Omicron gây ra trung bình kéo dài ngắn hơn khoảng hai ngày so với bệnh do biến thể Delta.

Cụ thể, ở những người tiêm ba liều vaccine, các triệu chứng do Delta gây ra kéo dài trung bình 7,7 ngày và các Omicron là 4,4 ngày, hoặc đôi khi là dưới 3,3 ngày.

Ở những người chỉ tiêm hai liều vaccine, các triệu chứng do Delta gây ra kéo dài 9,6 ngày và Omicron là 8,3 ngày, chênh lệch 1,3 ngày.

Các tác giả nghiên cứu viết: "Triệu chứng kéo dài ngắn hơn cho thấy thời gian lây nhiễm có thể ngắn hơn…, điều này sẽ ảnh hưởng đến các chính sách y tế tại các văn phòng và các quy định y tế công cộng".

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng người nhiễm Omicron có triệu chứng ít có nguy cơ phải nhập viện hơn 25% so với người nhiễm Delta.

Ứng dụng Nghiên cứu Zoe COVID, trước đây được gọi là Ứng dụng Nghiên cứu các triệu chứng COVID, thu thập dữ liệu về các triệu chứng người bệnh tự báo cáo.

Công ty ZOE Ltd ban đầu được thành lập để cung cấp lời khuyên dinh dưỡng. Ứng dụng này là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận hợp tác với Đại học King’s College London và được tài trợ bởi Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Anh.

(Nguồn: Reuters)

https://soha.vn/lam-the-nao-de-biet-minh-nhiem-omicron-hay-delta-du-lieu-moi-co-the-giup-ban-phan-biet-20220408102015411.htm