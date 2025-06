Làm sạch thị trường thuốc, thực phẩm chức năng: Ồ ạt tự thu hồi sản phẩm

Thu hồi 3 sản phẩm trong vòng một ngày

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết chỉ trong ngày 4/6, Cục này đã có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc mỹ phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam do Công ty TNHH Shynh Beauty (194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cụ thể, Shin Nee Premium Cleansing Foam (số tiếp nhận 142695/21/CBMP-QLD), được sản xuất tại Hanacos Co., Ltd, Korea (Hàn Quốc) bị thu hồi do sản phẩm lưu thông không đúng công thức với hồ sơ công bố đã được duyệt, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 4/6/2025, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành thông báo chính thức yêu cầu thu hồi toàn quốc sản phẩm Muối tắm dừa & sữa gạo (Nhãn hàng S-White). Sản phẩm do Công ty TNHH Dược - Mỹ phẩm Neidi Việt Thái (53B đường Nguyễn Văn Cự, khu phố 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) sản xuất ngày 9/4/2025 (số lô: DE024), tiếp thị ra thị trường bởi Shynh Beauty.Theo kết luận kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế TPHCM, nhãn sản phẩm này có nội dung gây hiểu nhầm là thuốc. Cùng lỗi tương tự, sản phẩm Super Shine Biocell Mask (nhãn hàng Episoo), số lô MFG12032025/L01, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm HNB (địa chỉ: Lô R-1C, KCN Long Hậu mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), do Shynh Beauty đưa ra thị trường cũng bị thu hồi.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm về việc ngừng ngay kinh doanh và sử dụng các sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam; Muối tắm dừa & sữa gạo (Nhãn hàng S-White); Super Shine Biocell Mask. Đồng thời, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Công ty TNHH Shynh Beauty và các đơn vị sản xuất phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả các hệ thống phân phối, người tiêu dùng và báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/6/2025.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm bị thu hồi của Công ty TNHH Shynh Beauty. Nếu phát hiện các sản phẩm trên còn được bày bán hoặc sử dụng, cần thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngay sau khi ra thông báo thu hồi 3 sản phẩm do Shynh Beauty đưa ra thị trường, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành công văn tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Shynh Beauty trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 4/6/2025. (Thiên Phú)