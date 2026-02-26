Làm "chuyện ấy" quá thường xuyên có gây giãn vùng kín không? Bác sĩ nói thẳng: Đây mới là 3 nguyên nhân chính

Nhiều phụ nữ lo lắng rằng làm "chuyện ấy" thường xuyên sẽ khiến vùng kín bị giãn rộng, mất độ đàn hồi và giảm khả năng co bóp. Thậm chí, có người tin rằng quan hệ nhiều sẽ làm cơ âm đạo "lỏng" dần theo thời gian.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Đài Loan (Trung Quốc) Yen Hsuan-shang, đây là một hiểu lầm phổ biến. Âm đạo không phải là một "ống rỗng" cố định mà là một cấu trúc cơ – mô liên kết có khả năng co giãn và phục hồi linh hoạt. Quan hệ tình dục thông thường không đủ để làm thay đổi vĩnh viễn độ rộng hay độ đàn hồi của nó.

Vậy điều gì thực sự khiến vùng kín thay đổi cảm giác se khít và lực co bóp?

1. Tổn thương và suy yếu cơ sàn chậu sau sinh

Khi sinh thường, các nhóm cơ sàn chậu và thành âm đạo phải giãn tối đa để em bé đi qua. Đây không chỉ là giãn tạm thời mà có thể gây vi rách cơ, tổn thương thần kinh hoặc kéo giãn dây chằng nâng đỡ.

Ảnh minh họa

Nếu quá trình phục hồi không hoàn toàn, cơ sàn chậu sẽ giảm trương lực. Hậu quả là cảm giác "rộng hơn", lực co bóp yếu hơn khi làm "chuyện ấy", thậm chí tiểu són hoặc cảm giác nặng vùng chậu. Đây là nguyên nhân lớn nhất gây thay đổi thực sự về độ rộng và đàn hồi.

2. Suy giảm estrogen làm mô mất đàn hồi

Estrogen giúp duy trì độ dày niêm mạc, độ ẩm và mật độ collagen của thành âm đạo. Khi hormone này giảm, đặc biệt sau 35 tuổi và rõ rệt ở giai đoạn tiền mãn kinh, mô âm đạo mỏng hơn, ít đàn hồi hơn.

Sự thay đổi này không làm âm đạo "to ra", nhưng khiến khả năng co hồi và độ săn chắc giảm, tạo cảm giác kém se khít. Ngoài ra, lưu lượng máu vùng chậu giảm cũng ảnh hưởng tới độ nhạy và lực co bóp trong lúc làm "chuyện ấy".

3. Cơ sàn chậu yếu do lối sống và áp lực kéo dài

Cơ sàn chậu giống như các nhóm cơ khác trong cơ thể: nếu không được sử dụng hoặc luyện tập, chúng sẽ yếu dần. Lối sống ít vận động, ngồi nhiều, béo phì, táo bón mạn tính hoặc mang vác nặng lâu ngày đều làm tăng áp lực lên vùng chậu.

Theo thời gian, các cơ nâng đỡ âm đạo giảm sức bền, khiến lực siết tự nhiên trong lúc làm "chuyện ấy" yếu đi. Điều này liên quan đến chất lượng cơ, chứ không phải số lần quan hệ.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Yen nhấn mạnh: âm đạo có khả năng thích nghi với kích thước dương vật và co lại sau khi quan hệ. Cấu trúc này được thiết kế để giãn khi cần và phục hồi sau đó. Vì vậy, làm "chuyện ấy" nhiều không phải là nguyên nhân gây giãn vĩnh viễn.

Nếu phụ nữ nhận thấy cảm giác lỏng rõ rệt, giảm lực co bóp hoặc kèm triệu chứng tiểu không kiểm soát, sa thành âm đạo, nên đi khám chuyên khoa để đánh giá cơ sàn chậu thay vì tự quy kết cho tần suất quan hệ.

Hiểu đúng cơ chế sinh lý sẽ giúp phụ nữ bớt áp lực và tự tin hơn trong đời sống tình dục, thay vì mang theo nỗi lo không cần thiết về việc "giãn vùng kín" vì yêu nhiều.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor