Làm "chuyện ấy" khi say rượu: Nhẹ thì ho khan, nặng thì tổn thương ngũ tạng

Một số người mượn rượu để "trợ tình" và "yêu'' cuồng nhiệt với bạn tình sau cuộc nhậu. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng, quan hệ tình dục sau khi say xỉn có thể gây hại cho cơ thể và có thể đe dọa tính mạng.



Theo trang tin "Sohu", trước hết, quan hệ tình dục sau khi say rượu có thể gây rối loạn chức năng tình dục. Sau khi uống, rượu bia sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương, từ đó tăng cường ham muốn tình dục của nam giới. Nhưng sau khi uống nhiều, não bộ sẽ bị tê liệt, sẽ làm giảm độ nhạy cảm của các cơ quan sinh dục dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, xuất tinh sớm và các vấn đề khác. Chất lượng tinh trùng cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể gây nguy hiểm cho thế hệ sau.

Thứ hai, chất cồn tích tụ trong cơ thể, nhiều cơ quan như tim, gan, thận của con người sẽ bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Đồng thời, hệ thần kinh hưng phấn cao độ khi quan hệ tình dục, các cơ quan sinh dục bị sung huyết sẽ khiến cơ thể bị "bội thực" nghiêm trọng. Người xưa có câu: "QHTD khi say rượu, nhẹ thì ho khan, nặng thì làm tổn thương tạng phủ, sinh mệnh".

Thứ ba, do rượu bia có tính kích thích mạnh lên hệ tim mạch, gây co thắt mạch, máu bị đẩy nhanh, huyết áp tăng, đôi khi có thể gây ra các bệnh tim mạch, mạch máu não, trường hợp nặng có thể đột tử.

Cuối cùng, não không tỉnh táo sau khi say rượu, và hành động tình dục có thể không điều độ và vừa phải, có thể gây hại cho cơ quan sinh dục. Trên lâm sàng, không ít người được đưa đi cấp cứu do bạo lực tình dục khi say rượu và làm tổn thương cơ quan sinh dục.

Vì vậy, các chuyên gia nhắc nhở rằng tốt nhất nên uống nhiều nước hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn và quan hệ tình dục sau khi tỉnh táo 1 ngày để đời sống tình dục lành mạnh hơn.