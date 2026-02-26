Làm 4 việc trong ngày vía Thần Tài: Lộc vào cửa trước, tiền vào cửa sau, cả năm sung túc đủ đầy

Ngày vía Thần Tài rơi vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Với nhiều gia đình, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh, đây được xem là một trong những ngày quan trọng nhất đầu năm. Người người đi mua vàng lấy may, chuẩn bị mâm cúng tươm tất dâng lên bàn thờ Thần Tài với mong cầu một năm buôn bán thuận lợi. Bên cạnh việc mua vàng hay sắm lễ, nhiều gia đình còn chủ động làm thêm một vài việc nhỏ trong ngày vía Thần Tài. Những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa khởi đầu, giúp không gian sống thêm chỉn chu và tạo tâm thế sẵn sàng cho một năm tài lộc hanh thông.

1. Đổ đầy hũ gạo, hũ muối trong nhà

Trong quan niệm Á Đông, gạo và muối tượng trưng cho sự đủ đầy, ấm no. Ngày vía Thần Tài là thời điểm thích hợp để kiểm tra lại hũ gạo, hũ muối trong bếp. Nếu gần cạn, hãy đổ đầy lên như một cách gửi gắm mong ước năm mới không thiếu thốn, tiền bạc không vơi hụt. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa nhắc nhở gia chủ về sự sung túc từ nền tảng căn bản nhất: bữa ăn gia đình. Căn bếp đủ đầy thì tài khí cũng được nuôi dưỡng bền lâu.

2. Mua cây phát tài đặt trong nhà

Những loại cây mang tên gọi may mắn như phát tài, kim tiền, kim ngân thường được nhiều người lựa chọn vào dịp này. Mua một chậu cây nhỏ đặt ở phòng khách hoặc gần khu vực bàn làm việc không chỉ giúp không gian thêm tươi mới mà còn tạo cảm giác khởi đầu tích cực cho năm mới. Điều quan trọng không nằm ở kích thước hay giá tiền của cây mà ở sự chăm sóc. Cây xanh được tưới tắm, cắt tỉa gọn gàng tượng trưng cho dòng chảy tài lộc được duy trì, không bị ngắt quãng.

3. Thay một bộ bát đũa mới

Bát đũa là vật dụng gắn liền với bữa cơm gia đình. Vào ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình chọn thay mới một bộ bát đũa như cách "đổi vía", loại bỏ những điều cũ kỹ, sứt mẻ của năm trước. Theo quan niệm dân gian, bát đũa nứt vỡ có thể tượng trưng cho sự hao hụt, thất thoát. Vì vậy, thay mới một bộ đẹp, nguyên vẹn trong ngày này mang ý nghĩa đón tài lộc tròn đầy, mọi việc suôn sẻ. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ, tươm tất và được sử dụng với tinh thần trân trọng.

4. Nhét những tờ tiền ý nghĩa vào heo đất

Bên cạnh việc mua vàng, nhiều người còn chọn mua heo đất trong ngày vía Thần Tài như một biểu tượng tích lũy. Sau đó, họ bỏ vào heo đất những tờ tiền có con số mang ý nghĩa may mắn như 68.000 đồng, 88.000 đồng hay 168.000 đồng, tượng trưng cho lộc phát, phát phát hoặc nhất lộc phát.

